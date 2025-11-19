Nadia Mejía brilla en la preliminar del Miss Universo 2025 en Tailandia

La representante de Ecuador desfiló en la competencia de traje de baño durante la gala preliminar del Miss Universo 2025.

La participación de Nadia Mejía, representante de Ecuador en el Miss Universo 2025, ha generado gran expectativa tras su presentación en la competencia de traje de baño durante la gala preliminar. El certamen, que se desarrolla en Bangkok, Tailandia, reunió a más de 120 candidatas de todo el mundo en una de las etapas más decisivas del concurso.

Durante la competencia, Mejía lució un traje de baño amarillo de dos piezas que resaltó su figura y estilo. Su pasarela estuvo marcada por seguridad, elegancia y una conexión evidente con el público, atributos que la colocan entre las favoritas para avanzar a la final. La ecuatoriana demostró preparación y carisma, consolidando su imagen como una candidata fuerte en esta edición número 74 del certamen.

La importancia de la gala preliminar

La competencia preliminar es considerada uno de los filtros más relevantes del Miss Universo. En esta fase, las candidatas son evaluadas en tres segmentos: traje de baño, traje de gala y traje típico nacional. Los puntajes obtenidos en estas presentaciones determinan quiénes avanzarán al Top 30 semifinalista, que será anunciado durante la gala final.

Más allá de la pasarela, la preliminar permite al jurado internacional observar la proyección escénica, la disciplina y el nivel de preparación de cada concursante. Es también el momento en que los seguidores del certamen comienzan a perfilar a las favoritas y a generar debates sobre quién podría convertirse en la próxima reina universal.

En el caso de Nadia Mejía, su desempeño en traje de baño fue particularmente destacado. El color amarillo de su atuendo transmitió mucha energía, mientras que su caminar firme y sonrisa segura reflejaron la confianza adquirida en meses de preparación.

Agenda del Miss Universo 2025 en Tailandia

El certamen de este año se desarrolla en distintas ciudades de Tailandia, con actividades culturales, sociales y de responsabilidad social que forman parte de la evaluación integral de las candidatas.

Actividades previas: Las delegadas han participado en desfiles, visitas a templos históricos, recorridos gastronómicos y encuentros con organizaciones locales.

Eventos oficiales: Además de la preliminar, se han realizado conferencias de prensa, sesiones fotográficas y entrevistas privadas con el jurado.

Final del concurso: La gran gala se celebrará el 20 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, donde se anunciará a la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024 de Dinamarca.

Nadia Mejía y su camino hacia la corona

La representante ecuatoriana ha tenido una participación activa en todas las actividades previas al concurso. Su carisma y disciplina han sido resaltados por medios internacionales y especialistas en certámenes de belleza.

En entrevistas, Mejía ha destacado la importancia de representar a Ecuador con orgullo y de transmitir un mensaje de preparación y compromiso. Su desempeño en la preliminar de traje de baño refuerza la percepción de que se encuentra entre las candidatas con mayores posibilidades de avanzar a las etapas finales.

