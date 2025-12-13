Emiliana Valdez: “Al 2025 le pongo un 10”

La presentadora de Combate dice que el año que está por terminar ha sido positivo en lo profesional y personal

La presentadora Emiliana Valdez llegó a RTS para reforzar el equipo de Noticias de la mañana, y poco después dio el gran salto a Combate, espacio que se prepara para cerrar temporada el próximo 18 de este mes.

La atractiva rubia, de 31 años y casada con el colombiano Alejandro Hoyos, se ha convertido en una de las figuras más queridas del canal, que celebra 65 años al aire.

Por este motivo viste al estilo vintage para esta producción de EXPRESIONES.

¿Qué significa para usted ser parte de la historia de esta cadena?

Nosotros estamos súper felices, se siente esa alegría. Me siento orgullosa y especial por ser parte de la historia de RTS, considerado el primer canal del Ecuador. He visto las promociones y me encanta ver los espacios y a los presentadores que han marcado una época y han dejado una huella. Algunas promociones son en blanco y negro, luego se da la llegada del color a la TV. Dos compañeras, La Nena Gutiérrez y Gabriela Pazmiño, estuvieron en Aló qué tal y Nubeluz, respectivamente. Me siento orgullosa de ser presentadora de Combate, que ya cumplió 15 años. Ya el 18 es la gran final de la temporada. Hay mucha expectativa, se siente la adrenalina, los nervios en los combatientes y la emoción del público.

¿Cuál es su balance del año 2025?

Fue un año lleno de crecimiento, he logrado avanzar en mi carrera. Creo que, de manera general, han existido más altos que bajos. Considero que soy una persona bendecida. Tengo un trabajo que amo, a mi familia, y esta será la primera Navidad con mi perrita Heidy. Para mi esposo Alejandro y para mí, es como si fuera nuestra bebé. Comprendemos que es una gran responsabilidad. También he conocido a muchas personas que me han ayudado. He ido de pasito en pasito, pero eso es bueno porque se aprende a valorar, se aprecia lo que se tiene. Soy perfeccionista y ambiciosa en el buen sentido.

"Nos comprendemos con Carlos José"

Su amigo Carlos Scavone salió de Combate y volvió a ese espacio Carlos José Matamoros. Un año de cambios.

Siento que me adapto muy bien al cambio. No me había dado cuenta. Generalmente, cuando estos se dan, nos cuesta, porque lo desconocido nos provoca miedo e incertidumbre. Del 1 al 10, al 2025 le pongo un 10 porque yo soy súper positiva, aunque recuerdo que cuando salió Carlitos, ese fin de semana la pasé muy mal porque no sabía lo que iba a ocurrir. A pesar de aquello, siempre trato de ver el vaso medio lleno, veo el lado bueno de las cosas.

Carlos José Matamoros es de otra generación y con mayor experiencia. Seguramente aquello le provocaba cierto recelo.

Aunque somos de diferentes generaciones, eso no es problema, nos comprendemos. Creí que nuestras personalidades iban a chocar, pero no fue así. Fue fácil acoplarse a su dinámica, y él a la mía. Me divierto ‘a full’. La gozamos delante y detrás de la pantalla. He aprendido mucho de Carlos José. Siempre antes de salir al aire dice palabras de motivación. No se lo pido, pero lo hace.

Casi siempre existen celos profesionales. Uno quiere sobresalir más que otro…

Con Carlos José no ocurre aquello: es cero ego, no pelea por pantalla. Algo que se lo agradezco. Para mí, lo más importante es trabajar en equipo. Él trata de hacer brillar a su compañera.

Carlos Scavone es más mediático con las redes sociales que antes, cuando estaba en pantalla.

(Risas) Carlitos siempre está presente de alguna u otra forma, y es algo bueno. Se mueve, busca crecer. Vive un gran momento. Pronto será padre y hay que generarle buena energía.

Marián Sabaté se resintió porque no fue invitada a la boda de Carlos José. Sin embargo, usted sí estuvo presente.

No sé si ella se resintió. Carlos José habrá tenido sus razones para no invitarla. Disfruté de verlo con su esposa, Diana. Está enamorado y feliz. Apenas termina el programa, corre a buscarla.

¿Qué planes tiene durante la pausa de Combate?

Todavía no sabemos cuándo volveremos. Con la bendición de Dios, Combate continuará de largo. Aprovecharé para descansar durante la pausa. Nunca he faltado al programa. Seguiré trabajando con marcas. Sueño con hacer un viaje a Brasil o a México.

Generalmente para estas fechas usted y su esposo, Alejandro Hoyos, viajan a Colombia, porque su familia política vive allá.

No nos moveremos de Ecuador. Mis suegros, Jorge y Clarita, nos visitarán en febrero del 2026. Se quedarán un mes, así que pronto los veremos. En fin de año iremos con mi familia a la playa.

"Soy como una esponja que absorbe"

De alguna manera se ha convertido en una de las imágenes más fuertes del canal.

Me halaga ese comentario, pero todos brillamos en RTS. Agradezco si lo ven así porque habla del trabajo que se está haciendo o de mi crecimiento como talento. He evolucionado. Con el paso del tiempo se aprende, soy como una esponja que absorbe. He tenido la bendición de estar junto a compañeros que me han marcado en lo profesional y que también son grandes seres humanos. Mi ingreso televisivo fue diferente al de otras personas en otras empresas, que tal vez se han encontrado con un ambiente lleno de chismes o egos. Para mí no ha sido de esa manera. Me siento en familia. Carlos José ha ido y venido, pero él dice sentir el mismo cariño de siempre.

Por ese crecimiento que menciona, el matinal En Contacto puso los ojos en usted tras la salida de Virginia Limongi.

Me halaga que vean en mí un talento para un espacio como ese. Además, es una prueba de que se cosecha lo que se siembra.

¿Por qué les dijo que no?

Lo analicé con mi familia y creo que no era el momento.

¿Temía que le ocurra lo de Isaac Delgado, al que dejaron vestido y alborotado?

(Risas) La decisión de Isaac de irse de RTS fue suya. Cuando me muevo voy a algo seguro. Tengo mi hogar, y para mí el trabajo es muy serio. Con esa misma seriedad trato todos mis proyectos. Considero que el camino es largo, todavía estoy empezando. Debo seguir aprendiendo. Seguramente llegarán más oportunidades.

Quiere seguir en RTS en 2026. Zaky Monroe

A pesar de esos logros, no estuvo entre las nominadas a los Premios ITV de este año.

No me quita el sueño. Tal vez en otra ocasión se dará. No es algo que me defina. Siento el cariño del público en mis redes sociales o en la calle. Me pareció lindo que cuando Carlos José agradeció el premio como mejor presentador, mencionó a Doménica Saporiti, Karin Barreiro y a mí. Fue un lindo detalle, no cualquiera lo hace. Si me incluyó es porque he llegado a su corazón de alguna manera. Trato de ser una buena compañera para que cualquier persona se sienta apoyada por mí. Con Carlos José hemos logrado entendernos tan bien que, con solo una mirada, ya sabemos lo que el otro quiere o necesita.

Usted habla mucho de ser positiva, pero en la vida todos tenemos un día malo en el que no queremos levantarnos de la cama.

Lo sé. Uno de los peores momentos fue en Noticias de la mañana. Estaba destruida cuando perdí a mi perrito Siko, mi compañero de 13 años. Me dolió mucho. Sin embargo, tuve que aparecer en el matinal y hacer como si no pasara nada, poner mi mejor cara y transmitir buena energía y alegría. Yo llego al canal y me olvido de cualquier problema. El programa es una terapia: estoy con mi gente y puedo relajarme.

La primera vez que la entrevisté dijo que no quería hijos en ese momento. ¿Ha cambiado de opinión?

Ya formé un hogar, tal vez mi familia crezca. Todavía lo estoy pensando.

