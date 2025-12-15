Kika Marques, Miss Intercontinental Ecuador, lista con más de 40 looks rumbo a Egipto

Nos habla de su transición de modelo a reina de belleza, y cómo elige cada detalle para representar al país.

El mundo de miss le abrió un universo de diseñadores locales.

Bajo el flash de la cámara de EXPRESIONES, Cristiane, o también llamada Kika, posa con total elegancia. Su historia con la moda empezó temprano: a los 15 años, esta guayaquileña hizo su primera portada en esta revista de diario EXPRESO, y desde entonces la cámara se convirtió en un territorio familiar. Hija de un ecuatoriano y una brasilera, Kika creció rodeada de diversidad cultural, lo que influyó en su visión artística y estética.

Su mamá, fotógrafa, ha sido un pilar fundamental en su vida, y esa cercanía con la fotografía se extendió a su conexión con las comunidades. “Mi mamá trabaja en turismo y por ende con muchos artesanos. Por eso, siempre he visto de cerca piezas con identidad local”, dice.

Desde sus primeros trabajos en campañas para marcas nacionales como Deprati y Río Store, y en colaboración con diseñadores de la talla de Fabrizio Célleri, Kika consolidó su carrera en el modelaje. Sin embargo, su formación fue mucho más allá. Se formó como comunicadora social y maquilladora profesional, construyendo una carrera orgánica.

Pero fue en el mundo de los certámenes donde Kika encontró su verdadera pasión. “En el mundo ‘Miss’, ya no se trata de mostrar ropa, se trata de mostrarse a uno mismo”, comenta. Esta reflexión la llevó a competir en Miss Universo Ecuador 2025 y ahora se prepara para representar a Ecuador en el Miss Intercontinental en Egipto.

Ya tiene listos cerca de 40 looks para 15 días de competencia cuya gala final será el 29 de enero del 2026. Constan desde elegantes vestidos que pesan 5 kilos cada uno hasta prendas artesanales.

“No me visto para agradar, me visto para proyectar lo que soy”, afirma con firmeza. Y frente al lente, eso se nota.

"En el mundo de Miss, la marca es uno mismo"

¿Qué es lo que más le sorprendió de la transición de modelo a Miss?

En modelaje muestras ropa, y en Miss tú eres la marca; se trata de mostrarse a uno mismo. Además, cómo modelo estuve acostumbrada a que me produzcan. Hoy yo misma lo hago, como miss siempre debo estar lista.

En el modelaje se rodeó de muchos estilistas de moda y diseñadores, ¿qué aprendió a la hora de potenciar su look?

A elegir prendas de talle alto (a la cintura), marcar la zona con cinturones, optar por los pantalones rectos para verme más estilizada y a incorporar tonos vibrantes: el rojo es mi favorito.

¿Cuáles son los diseñadores que la han acompañado?

He trabajado con Edgar Rey, Dixon la Rosa, Deyalis Picado y Jose Luis Fernández . El mundo de reina de belleza me abrió un universo de nuevos diseñadores.

¿Cómo ha armado el estilismo para el Miss Intercontinental?

Con mi equipo lo tenemos super planificado. De hecho, ya tengo unPDF donde están las fotos de los casi 40 looks que hemos preparado. Eso lo llevaré para guiarme y no perder tiempo con las combinaciones. Yo misma me maquillaré y peinaré

¿No requerirá ayuda?

Me siento lista para producirme yo misma. En 2024 yo maquillé a las chicas del certamen Reina de Guayaquil porque fui staff de Paola Morales. Ahí vi el mundo del Miss desde adentro. Fue un antes y un después.

Su estilo como reina de belleza lo define atemporal. Foto: Gerardo Menoscal

¿Qué quiere llevar de Ecuador al certamen?

Todo lo que nos representa: paja toquilla, accesorios de tagua, prendas bordadas en macramé… Mi plan es ir totalmente local.

¿Preparó su cuerpo y mente para este proceso?

Desde hace un año empecé a ejercitarme en gimnasio, me apunté a clases de pasarela, hice cambios de hábitos. Fue una inversión de tiempo más que de dinero

¿Su alimentación es parte de su estilo?

Sí, tengo hipoglucemia y eso me ha llevado a ser pescetariana (alimentación que se centra en vegetales) Entonces no hago dieta, ya es mi estilo de vida.

¿Quién es Kika Marques en este momento de su vida?

Una mujer que quiere representar a su país con elegancia, con identidad y con corazón. Quiero que el mundo vea cómo somos los ecuatorianos.

No solo es reina de belleza, también es maquilladora, modelo y comunicadora social. Foto: Gerardo Menoscal

Desde el clóset

Look: Atemporal.

Lo último que incorporó al armario: Tacones de diferentes colores ¡y altos! Todo sea para representar a Ecuador.

Apps para inspirarse con outfits: Pinterest y TikTok.

Error que no volvería a cometer al vestir: Vestirme por tendencia y no por identidad.

Perfume: Marc Jacobs.

Créditos: Fotografía: Gerardo Menoscal. Producción y estilismo: Gianella Muñoz (IG@gia.munoz_) Maquillaje y peinado: Diana Baltán (IG@makeupdianabaltan) Looks: D’Mori (IG@dmori.label) Locación: Luxva Hotel Boutique (IG@luxvahotel)

