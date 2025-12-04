Jenniffer Tutivén: “Dolió no entregar la corona, pero eso no lo es todo”

La reina de Guayaquil 2024 seguirá enfocándose en el modelaje, en sus estudios de Medicina y en el deporte.

La soberana de Guayaquil 2024, Jenniffer Tutivén, fue coronada en octubre del año pasado pero, debido a la suspensión del proceso de contratación del certamen, su reinado se prolongó hasta el 15 de noviembre del 2025.

La modelo, deportista y estudiante de Medicina, de 22 años, culminó su período con un sabor agridulce: no pudo entregar la corona a su sucesora Abby Riqueros Véliz.

Entre los premios que recibió constan únicamente la corona y el collar, una pieza entregada por una joyería de la ciudad.

Los guayaquileños esperaban que su entonces reina entregue la corona.

No sabría decir las razones por las que no lo hice. Lo único que me comentaron es que se debió a que no asistí a la sesión solemne del 9 de octubre, pero no creo que aquello sea motivo suficiente. Son decisiones que se tomaron. No tenemos el poder para irnos en contra.

¿Antes, durante y después cumplió con sus funciones?

Siempre. A mí me dieron el permiso con tres semanas de anticipación. El 9 de octubre se organizan tres eventos: a las 4:30 de la mañana, al mediodía y el de la tarde, que es la sesión solemne. En ese no estuve. Mi viaje a Quito era a las 10:00 y lo cambié para la tarde. Allá tenía una grabación con The New York Times que iba a ser transmitida a través de la sección New York Fashion.

¿Siente dolor o coraje por no haber entregado la corona a su sucesora?

Más que dolor, existe el sentimiento de un año de trabajo completo. De haber llegado a muchas personas, sobre todo de haber hecho mucha autogestión. No todo en un reinado es de color rosa. Se cree que habrá la oportunidad para mostrar lo hecho y no se puede, no porque no quieras, sino porque no se permite, sí duele. Conseguí 5.000 juguetes sin ayuda de la organización para el evento Mágica Navidad, lideré los proyectos Peso Invisible y Reinas, una plataforma para capacitar a mujeres emprendedoras de cualquier edad. Además, se impulsaron donaciones de comida, ropa y juguetes.

Las malas lenguas dicen que surgieron ciertas discusiones y que lo político influyó en su ausencia en la gala de elección de la nueva reina.

No es cierto. Las personas que me conocen saben que, por la formación que me dieron en casa, no soy de discusiones ni de palabras inapropiadas. Además, siempre he sido apolítica, no me meto en esos asuntos. Pienso que la política no tiene nada que ver con ser reina. La gente que hace voluntariado debe mantenerse así. Te conviertes en soberana de los guayaquileños, independientemente del color de piel, religión o sexo. Con seguridad puedo decir que no me meto en política y menos a mis 22 años. Me veo como una mujer empresaria. Estudié también Administración de Empresas y seré doctora.

¿Se han dado conversaciones?

No he hablado con nadie de la organización. Yo valoro mi imagen, porque me ha costado y no permitiré que nada la eche a perder por comentarios sin fundamento. Dolió no entregar la corona, pero no lo es todo. Me llevé el haber impactado en muchas vidas, ayudar a gente. Cuando publiqué mi video de despedida en Instagram, recibí mucho apoyo. No soy la que debe hablar del trabajo que se hizo. En lo personal, me siento tranquila.

¿Qué le parece la nueva soberana, Abby Riqueros Véliz?

Una chica carismática. No tuve la oportunidad de compartir mucho con las aspirantes, pero siempre he creído que van mujeres con intención de servir a la ciudad. Cuando se dio la elección y fue notoria mi ausencia, pedí en redes sociales que respeten su momento. Es lo justo. Ya viví el mío.

Si no se daba la elección, ¿le habría tocado continuar hasta el siguiente año?

Es lo que me indicaron. Seguía de largo hasta 2026. Yo me quedé algo más de un mes del tiempo que me correspondía.

¿Cuáles son sus planes inmediatos tras su reinado?

Muchos proyectos, sobre todo en el modelaje. En septiembre participé en la Semana de la Moda en Nueva York y aquello me abrió puertas en Brasil y otras ciudades de Estados Unidos para el próximo año. Del 9 al 15 de diciembre estaré en el evento de moda y arte Mitad del Mundo Fashion Week en Quito. La semana pasada entregué el reinado en la Universidad de Guayaquil, donde estudio Medicina. Como gané el certamen de Guayaquil, en ese centro de estudios me extendieron el reinado. Fui soberana durante dos años. No entregué la corona de mi ciudad, pero pude hacerlo en la universidad.

Viajará a República Dominicana

Tras un año agitado, ¿qué planes tiene para Navidad o Fin de Año?

Me iré de viaje con mi mamá (Johanna) y mi hermana Ashley a República Dominicana. Nos lo merecemos y es necesario, porque las situaciones que se viven no solo nos afectan a nosotros, también a nuestro entorno.

Está enamorada. Andrick Cantos

Usted quedó en segundo lugar en la Maratón de Guayaquil en octubre. ¿El deporte sigue muy presente en su vida?

Es un estilo de vida. Ya no solo corro, también practico natación y ciclismo. Participé en la maratón del 5 de octubre. Por eso me llaman ‘la reina maratonista’. Es gratificante ese apoyo porque te ven como una imagen de inspiración. El deporte no tiene edad ni límites, solo requiere disciplina. Aún no lo veo como competencia, como lo hace La Flaca Guerrero. Aspiro a continuar e inspirarnos a nosotros mismos.

En varias ocasiones hemos conversado y sé que ahora tiene una ilusión en el amor.

(Suelta una sonora carcajada y se sonroja) Usted y sus preguntas...

Ni cuando ganó el reinado se le iluminaron tanto los ojos. Su risa nerviosa fue muy reveladora.

Se dice el milagro, pero no el santo. Él es de perfil bajo, nos estamos conociendo. Antes decía que estaba enamorada de la vida, pero los meses pasan y la vida cambia. Todo surgió en octubre. Yo soy una abuela en el cuerpo de una joven: reflexiva, pienso mucho. Aunque el mundo va rápido, soy conservadora. Prefiero a los hombres que no corran, atentos y caballerosos.

"Nadia es una mujer que inspira"

El certamen Miss Universo está en boca de todos y no precisamente por buenas razones. Los recientes escándalos de corrupción han deteriorado su imagen.

Es un tema complejo. Muchas mujeres confían en la organización, se preparan durante años y sueñan con llegar a Miss Universo. Es también uno de mis sueños. Hoy el concurso está en tela de duda: se cuestiona, se habla de malos manejos y corrupción. Es una lástima.

En Ecuador hay decepción por el hecho de que Nadia Mejía no llegara al top 30.

Nadia es una mujer que inspira. Vi el certamen en casa de unos amigos y a todos nos sorprendió que no ingresara al top 30. Le apostaba a ella.

Cree que la decisión de enviar o no a una representante de cualquier país dependerá de los cambios que adopte Miss Universo.

Estos certámenes funcionan como negocio y como plataforma para quienes buscan proyectarse en distintos ámbitos. Dependerá de lo que ocurra de ahora en adelante.

Nadia cuestionó que el número de seguidores de una candidata sea una ventaja.

No sé si eso aplica directamente a Miss Universo, pero ella lo vivió de primera mano en Tailandia. He visto que muchas aspirantes promocionan productos y quien lo hace mejor probablemente genera más ventas. Para la organización, eso la convierte en una buena embajadora de marca. En ese sentido, también eres una buena embajadora para un certamen.

