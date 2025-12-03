Expreso
Ana Paula
Ana Paula, la cantante fue participante de Master Chef.Instagram Ana Paula

Ana Paula: Tras Master Chef Celebrity volvió a Argentina

La cantante se quedará en ese país durante las fiestas de Navidad y Fin de Año. Se presentará en el teatro

La mayoría de los participantes de Master Chef Celebrity ya regresaron al país. En el caso de Ana Paula, tomó rumbo a Córdoba, Argentina, donde cumplirá con varias presentaciones teatrales. Por esta razón, su padre, el músico Nerio David, viajará en los próximos días para acompañarla durante Navidad y recibir juntos el 2026. También aprovechará para visitar a familiares repartidos en distintas localidades del territorio gaucho.

Josh Paredes, influencer cuencana, participante de MasterChef Celebrity Ecuador 2025

MasterChef Celebrity: La receta de Josh Paredes para ganar el Pin del Chef

Antes de entrar al reality culinario, Ana Paula hizo un curso exprés con su cuñado, el chef Byron Rivera, para afinar técnicas en la cocina, aunque todos saben que la práctica es la que hace al maestro.

Su nueva canción

Recién lanzó No pasa nada, su nuevo tema pop disponible en plataformas digitales. En este single apuesta por un pop más íntimo, donde convierte el dolor en evolución personal. La producción estuvo a cargo de Sebastián Mellino y Ariela Lafuente en los estudios Onceloops, en Buenos Aires.

Además Ana Paula presentó Una vida pendiente, un tema dedicado a la memoria de su progenitora, Ana Buljubasich. La canción gira en torno al vínculo entre madre e hija y aborda el duelo y la búsqueda de paz a través de la música.

(Te invitamos a leer: ¿Quién es Brenda, la artista que representará a Ecuador en Viña del Mar 2026?

En 2025 se incorporó al elenco de En el Barro, la nueva serie de Netflix inspirada en El Marginal, que se estrenó con ocho episodios. La producción sigue a cinco mujeres que, tras un accidente durante un traslado, reciben el apodo de “Las embarradas” y deben adaptarse a la vida en la cárcel de La Quebrada, enfrentando la corrupción, las luchas de poder y la organización de distintas tribus dentro del penal.

