Roberto Ordóñez, en segunda categoría y espera respuesta de Dios para dejar de jugar

Roberto La Tuka Ordóñez, llega a Cuenca Jr, de la segunda categoría del Azuay, luego de ser parte de Estudiantes de Mérida de Venezuela, donde jugó 18 partidos, hizo 7 goles, dio una asistencia y vio 6 tarjetas amarillas.

A sus 39 años con 8 meses, Ordóñez está más juvenil que todos; las ganas que le pone parecen las de un chico de 20 años.

Roberto está de regreso a las canchas ecuatorianas, pero tuvo llamados de la Serie A y B, aunque no llegaron a un acuerdo. Ahora Cuenca es su nueva tierra. Es parte de los Gallos, así se lo conoce a Cuenca Jr, que en 2024 estuvo cerca de llegar a la Serie B. Ordóñez habló de sus sueños en su regreso a Ecuador.

Roberto La Tuka Ordóñez también tuvo un paso por Llaneros para la temporada 2024 cortesía

Los sueños de Roberto en segunda categoría

"Vengo con mis sueños intactos. Este equipo está enganchado con la juventud. Roberto Ordóñez no para; por más que este de vacaciones, el cuerpo me pide entrenar, trabajar. Ese es el plus desde mis inicios", expresa La Tuka.

Y tiene claro que su edad no juega. Habló de sus comienzos: "Desde 2015 entendí que tenía que dar más para alcanzar lo que tenía en mente. Eso me ha servido para alcanzar muchas cosas. Dios es fiel en sus promesas. Sé que he podido aportar a la sociedad".

Sobre el nuevo equipo, que está lleno de jugadores jóvenes, comentó: "Me ha ido bien, agachando el hombro, nunca quejándome. Esa es la diferencia hasta los 40 años, le he preguntado a Dios que hasta cuando quiere que siga jugando, espero que él conteste. Este equipo quiere dar pelea. Lo que se hace acá es por un trabajo que se ha comenzado a hacer, vamos a dar pelea. El entrenador ha buscado gente ganadora", dijo el nuevo jugador de Cuenca Jr, que se lo conoce como Gallos.

El torneo que se viene en Segunda Categoría en Azuay, Roberto lo sueña como un chico de 20 años: "Me han hecho soñar con el equipo, soy un soñador. Dios me enseñó a ser un ganador. Soy uno más y quiero aportar un granito de arena. Vamos a apuntar a lo que tanto soñamos: el ascenso y la Copa Ecuador".

