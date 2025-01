Felipe Caicedo: "No vine a terminar mi carrera, vine para aportar"

Felipe Caicedo, el nuevo 10 de Barcelona SC, está sorprendido por todo lo que ha generado a su llegada al equipo amarillo. Confiesa que en dos años, tuvo varios clubes que lo buscaban, pero ninguno de ellos llenó lo que él buscaba.

"Estaba en mi zona de confort y no había el equipo que me motivara para seguir jugando, pero sí me mantenía entrenado", fue lo que dijo el jugador y que Barcelona SC llegó en el momento preciso y que no es que se vaya a retirar del fútbol.

Felipe Caicedo en su primer entrenamiento con Barcelona. Alejandro Giler

El tan nombrado regreso

Sobre su regreso después de 20 años al Ecuador comentó: "Son mezcla de sensaciones porque vuelvo al país después de tanto tiempo, pero nunca tuve la oportunidad de jugar en un equipo de primera. Todo es como nuevo para mí, las sensaciones son muy buenas, estoy muy contento y sorprendido por toda la expectativa que se ha generado, pero a la vez emocionado", dijo Caicedo en una entrevista con El Canal del Fútbol.

"Voy poco a poco, partido a partido. No vine a terminar mi carrera, vine para aportar, para ayudar, sentirme importante y que Barcelona pueda pelear por todo, vengo a competir, no vengo a retirarme. Cumplo un sueño de toda la vida, de mi familia y amigos de infancia. Estoy contando los días y las horas para debutar ya en Barcelona", expresó el 10 de Barcelona.

Y se lanzó una confesión que dejó a todos sorprendidos: "Pensé que no iba a llegar este momento, pero las circunstancias se han dado, no me lo esperaba y fue algo de la noche a la mañana".

Caicedo podría debutar en Barcelona SC, el 21 de enero ante el Manta, luego viajará a Estados Unidos a la tarde amarilla del 26 de enero en Nueva Jersey.