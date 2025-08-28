¿Quién es Cuenca Juniors? El equipo que eliminó a Barcelona SC en Copa Ecuador

Cuenca Juniors: historia del club que sorprendió a Barcelona SC en la Copa Ecuador

Barcelona SC fue eliminado por Cuenca Juniors de la segunda categoría del Azuay.

Cuenca Juniors es el nuevo nombre que empieza a sonar fuerte en el fútbol ecuatoriano. Fundado en 2024, este equipo joven ha demostrado que no necesita décadas de historia para hacerse sentir. En menos de 18 meses en el profesionalismo, ya pasó de ser un club anónimo en la Segunda Categoría a convertirse en el verdugo del mismísimo Barcelona SC en la Copa Ecuador 2025.

Su primera gran huella llegó en el Ascenso Nacional 2024, donde, bajo la dirección de Juan Ramón Silva, avanzó hasta los cuartos de final. Esa campaña encendió la ilusión de un proyecto que no tardaría en consolidarse.

Al año siguiente, Cuenca Juniors volvió a ser campeón provincial en Azuay y decidió que era momento de ir más allá: debutó en la Copa Ecuador con una victoria ante Vinotinto y luego escribió la página más gloriosa de su corta existencia.

El 28 de agosto de 2025, frente a un Barcelona herido, los jóvenes de Cuenca Juniors jugaron el partido de sus vidas. El gol del nigeriano Feyiseitan Asagidigbi abrió la fiesta al minuto 58, tras una jugada que llevó la firma de Roberto “La Tuka” Ordóñez.

Apenas cuatro minutos después, el propio Ordóñez marcó el segundo con un cabezazo letal. El 2-0 fue un terremoto: el Ídolo del Astillero quedaba eliminado a manos de un club de Segunda Categoría que apenas está escribiendo su historia.

Pero Cuenca Juniors no es solo resultados. Detrás hay un proyecto con bases sólidas: instalaciones modernas que alguna vez fueron casa de Deportivo Cuenca, un plantel que combina juventud y experiencia, respaldo financiero de 13 marcas y un entrenador como Leonardo Vanegas, quien ya había sorprendido a Barcelona cuando dirigía a Gualaceo.

Hoy Cuenca Juniors no es simplemente un equipo revelación. Es un símbolo de que en el fútbol ecuatoriano aún hay espacio para los sueños imposibles, para recordar que la pasión y el trabajo pueden construir leyendas en tiempo récord.

