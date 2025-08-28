Cuenca Jr. vs Barcelona SC | EN VIVO: minuto a minuto de la cita en Copa Ecuador 2025

Barcelona SC enfrenta a Cuenca Jr. en la Copa Ecuador 2025: sigue el partido EN VIVO y minuto a minuto

Cuenca Jr. y el partido más histórico de su vida, recibe a Barcelona SC por Copa Ecuador.

La Copa Ecuador 2025 vive un capítulo imperdible este jueves 28 de agosto, desde las 19:00, cuando Cuenca Juniors reciba a Barcelona SC en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Un duelo que enfrenta la tradición y jerarquía de un gigante del fútbol ecuatoriano contra la ambición y el espíritu competitivo del bicampeón de la segunda categoría del Azuay.

Barcelona SC viaja con toda su plantilla, salvo Felipe Caicedo, quien no alcanzó a recuperarse. El técnico Ismael Rescalvo confía en la experiencia de Ignacio De Arruabarrena en el arco y la solidez de su defensa, integrada por Byron Castillo, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla y Franklin Guerra.

El partido de Cuenca Jr. vs. Barcelona SC por la Copa Ecuador

Barcelona llegó a Cuenca con todo

Los laterales Aníbal Chalá, Mario Pineida y Willian Vargas buscarán aportar velocidad y profundidad por las bandas.

En el mediocampo, Leonai Souza y Dixon Arroyo trabajarán en la recuperación y distribución, mientras Gabriel Cortez, Johan García y Joaquín Valiente intentarán generar juego y conexiones ofensivas.

La delantera cuenta con múltiples alternativas: Jandry Gómez, Cristian Solano, Pablo Calle, Janner Corozo, Miguel Parrales y Octavio Rivero, todos preparados para definir y desequilibrar a la defensa rival.

El campeón clasifica a Copa Libertadores 2026

Roberto La Tuka Ordóñez, el goleador del Cuenca Jr. Cortesía

Cuenca Juniors llega motivado, decidido a aprovechar su condición de local y sorprender al equipo canario. El duelo no solo definirá quién avanza en la Copa Ecuador, sino que también será un escaparate de talento para los jugadores del Azuay.

Con el boleto a la Copa Libertadores 2026 y 340.000 dólares en juego, Barcelona SC no quiere dejar espacio para sorpresas y saldrá a imponer su jerarquía desde el pitazo inicial.

