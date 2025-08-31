Mundial del desayunos: Futbolista ecuatoriano defendió el encebollado ante Ibai

Josimar Quintero ficha por el club de Ibai y se hace viral por defender el encebollado

Josimar Quintero nunca pasa desapercibido. El guayaquileño, de apenas 28 años, se ha convertido en un verdadero trotamundos del fútbol. Formado en La Masía, la prestigiosa escuela del FC Barcelona, su andar ha tenido paradas de lujo: Chelsea, Rostov, Lleida, Espanyol, Real Monarchs, Gudja United… y ahora, cuando muchos pensaban que su historia se había apagado, aparece en un escenario inesperado.

El FC Ronin de la cuarta división española, el club de nada más y nada menos que Ibai Llanos, el influencer que rompe redes y que tiene a medio Ecuador votando en el famoso Mundial de desayunos, donde el encebollado está en plena guerra con Perú.

La presentación del volante no fue como la de cualquier fichaje. Nada de conferencias aburridas ni posados solemnes. Lo de Josimar fue un show viral. Ibai, fiel a su estilo de chispa y ocurrencias, lo recibió con una pregunta que no podía faltar:

Todo quedó en vídeo entre Quintero e Ebai

Se dijeron toda la verdad sobre el desayuno de Ecuador

—“Aprovechando que estoy aquí con Josimar, que es de Ecuador, creo que nació en Guayaquil. Josimar, te tengo que preguntar sobre el Mundial de desayunos, porque en Ecuador me han criticado mucho mi primer bolón de verde”.

La respuesta del jugador fue tan directa como un pase entre líneas:

—“¿Es lamentable? Sí. La verdad es que pienso que es bastante humilde. Lo veo un poco seco, ¿sabes? Ni el café al lado, ni la salsita, ni el huevo frito. ¿El bolón de qué era, de verde, de chicharrón o de queso?”.

Ibai, con risas nerviosas, intentó defenderse:

—“Bueno, queso. De queso, ¿flojo?”.

Pero Quinteros no tuvo piedad:

—“Flojo, ¿no? ¿Tú lo comiste? ¿Lo probaste?”.

Hasta tuvo calificación el bolón de Ibai

La carcajada se apoderó del set, pero el español no se rindió y confesó que ya lo había mejorado:

—“Sí. Hombre, estaba bueno, pero ahora lo he mejorado. He añadido el encebollado y está contra Perú”.

Y ahí Josimar se infló de orgullo, como si hubiera marcado un golazo.

Bolón de verde tradicional ecuatoriano, elaborado con plátano majado y relleno de queso o chicharrón, un desayuno icónico de la costa del país. YOUTUBE: Cocina facilito con ISA

—“El encebollado no juega, ¿eh? Yo, obviamente, siendo ecuatoriano y habiendo comido platos de mi madre, que es cocinera top, amo demasiado la comida de mi país. Y me gusta la comida peruana, es muy buena, también con muchos aliños y tal, pero es que el encebollado no juega”.

Hasta Ibai se rindió y soltó:

—“Objetivamente gana Ecuador”.

Pero como buen showman, pidió una nota para su primer bolón. La calificación fue un mazazo guayaco:

—“¿A tu primer bolón? El segundo yo creo que está bien, pero el primero… Sinceramente, ¿eh? Un cinco por respeto a la comida”.

El español respondió con un “Grande, Josimar”, y el volante, sin perder la sonrisa, remató con un guiño:

—“Sí. Un cinco”.

Y como en un ida y vuelta de comedia, Llanos replicó:

—“Un cinco para que aprendáis”.

La escena ya es viral. Josimar dejó claro que no se guarda nada ni en la cancha ni en la mesa. Y que cuando se habla de encebollado, Ecuador siempre juega de local, aunque sea en la cuarta división española.

