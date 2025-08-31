Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

El Mundial de Desayunos organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos ha captado la atención de varios países, entre ellos Perú y Ecuador, que ahora se enfrentan en los cuartos de final. Por el lado ecuatoriano compiten el bolón de verde y el encebollado, mientras que Perú defiende su sabor con el pan con chicharrón y el tamal.

La competencia ha generado tanto interés que medios de comunicación en ambos países informan constantemente sobre el avance de la votación. En Ecuador, incluso el presidente Daniel Noboa se ha sumado a la campaña, y el Ministerio de Turismo ha difundido mensajes en redes sociales invitando a apoyar los platillos nacionales: “Nuestro bolón y encebollado están en cuartos de final. Es hora de que la gastronomía ecuatoriana brille en el Mundial de Desayunos.”

El impacto ha sido tal que Ibai Llanos declaró en un video publicado el sábado 30 de agosto: “Esto se me ha salido de las manos”, comparando el entusiasmo generado con el de una Copa Mundial de fútbol.

Varias marcas ecuatorianas han prometido regalar comida si Ecuador gana. Pero la sorpresa vino desde el mundo del entretenimiento: la actriz Sasha Grey expresó su apoyo a Ecuador y prometió probar el bolón de verde.

Los resultados de esta reñida contienda se anunciarán el lunes 1 de septiembre. Mientras tanto, la batalla digital continúa.

¿Cómo votar por Ecuador en el Mundial de Desayunos?

Para hacer que tu voto cuente deberás dar like al comentario de Ibai Llanos en las plataformas de Instagram, TikTok y Youtube.

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Enlace directo al Short de Youtube: https://youtube.com/shorts/LI0rrG4c53o?si=2Ld1evfCFFnXdvK_

Comentario de Ecuador en TikTok

En TikTok, el comentario de Ecuador no aparece entre los primeros, pero si aún no has votado, te dejamos el comentario anclado en el siguiente video. Solo tienes que hacer clic sobre él para ir directo a la votación.

