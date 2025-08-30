El actor mexicano habló sobre esta práctica amorosa y la diferencia con la infidelidad

El polémico actor Alfredo Adame sorprendió al público al sincerarse sobre su estilo de vida sentimental. Durante su participación en el programa Todo para la mujer, admitió que mantiene cuatro relaciones al mismo tiempo y que todas sus parejas están al tanto de la situación.

Fabiola Véliz: "No me casé por papeles" Leer más

“Yo me divorcié hace seis años y, de repente, empecé a vivir en el poliamor porque tengo cuatro novias, y esas cuatro novias se conocen entre ellas”, señaló.

La diferencia

Adame recalcó que la diferencia entre la infidelidad y el poliamor está en la honestidad: “Hay una gran diferencia entre la infidelidad y el poliamor. La infidelidad existe; la causa negativa es que tú no estás siendo honesto con tu pareja, y por eso hay parejas que viven 37 años casadas, que ni se hablan ni se pelan. Y el poliamor es consensuado”.

El actor aseguró que, gracias a su experiencia, tiene una visión distinta sobre la vida en pareja y no considera problemático mantener relaciones múltiples de forma abierta.

“En mi forma de ver las cosas, no veo absolutamente nada de malo”, concluyó.

No todo fue escándalo

En los últimos años, Alfredo Adame no ha dado tregua: peleas callejeras, demandas, audios y fotos íntimas filtradas, discusiones en vivo e incluso memes lo han convertido en uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana.

Pero no siempre fue así. En sus inicios, se ganó el título de galán de telenovelas

Nació en Guadalajara, Jalisco. Antes de la fama, estudió para ser piloto comercial y ejerció la profesión durante un tiempo.

(Te invitamos a leer: Alfredo Adame revela que vive el poliamor con cuatro parejas)

Su entrada al mundo artístico fue una casualidad: acompañó a una exnovia a un casting y terminó siendo elegido como la imagen de una marca. De ahí dio el salto a las telenovelas con Mi segunda madre (1989), donde interpretó a Hans Lutmann.

En 1991 obtuvo su primer protagónico en Yo no creo en los hombres, y a partir de ahí su carrera despegó. Interpretó a Eduardo Fuentes Villalba en De frente al sol y Más allá del puente, un personaje tan querido que lo repitió en dos producciones.

En sus mejores años compartió escena con grandes figuras como María Sorté, Christian Bach (Bajo un mismo rostro) y Helena Rojo (Retrato de familia). Con más de 20 telenovelas en su trayectoria, su último papel fue en Por amar sin ley (2018).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!?