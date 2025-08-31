Felipe Rivadeneira gana torneo selectivo e integrará el equipo Copa Davis de Ecuador

Por primera vez un riobambeño entrará al equipo que medirá a Bosnia entre el 13 y 14 de septiembre, en Quito

El tenista chimboracense Felipe Rivadeneira se convirtió este domingo 31 de agosto en el quinto integrante del equipo Copa Davis de Ecuador que enfrentará a Bosnia y Herzegovina por el Grupo Mundial I, entre el 13 y 14 de septiembre, luego de ganar el campeonato selectivo disputado en Quito.

Rivadeneira, quien se unirá así al equipo capitaneado por Raúl Viver e integrada por Álvaro Guillén, Andrés Andrade, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo, derrotó al pichinchano Mario Galárraga en dos sets de 6-4 y 7-5, durante 2 horas y 10 minutos de partido.

¡Palabra de campeón! 🔝



‘Pipe’ Rivadeneira se mostró muy contento y orgulloso por ganar el selectivo y formar parte del equipo ecuatoriano 🇪🇨 de @CopaDavis, que enfrentará a Bosnia y Herzegovina 🇧🇦 en septiembre.



Dedicatoria especial para su abuelita ❤️#MainCourtEC 🎾 pic.twitter.com/nVKzvRnw2j — Main Court (@maincourt_ec) August 31, 2025

Felipe, de 19 años de edad, se convierte en el primer tenista riobambeño en conformar un combinado nacional de Copa Davis. “Ha sido una adrenalina de las más grandes que he sentido en mi carrera. Estoy muy contento por este pasito que doy, por esta nueva ilusión que tengo, por este sueño cumplido…”, manifestó el joven tenista a quien apodan “Pipe”.

“Voy (al equipo) como una esponja, a absorber todo lo que más pueda, y que sepan que ellos pueden contar conmigo para lo que sea. Voy a estar ahí alentándolos, voy a formar parte de una familia”, acotó.

Raúl Viver, capitán de Ecuador, entregó la camiseta oficial del equipo tricolor a Felipe, junto al presidente de la FET, Patricio Galarza Maldonado, el directivo de la FET, Rodrigo Godoy; el presidente del Club Rancho San Francisco, Nicolás Chávez; y los directivos del club, Carlos Coronel y Fernando Villacís.

