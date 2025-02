Copa Davis: Ecuador se atreve a soñar con llegar a los Qualifiers

Teniendo a Andrés Andrade como figura máxima, el equipo ecuatoriano de Copa Davis consiguió el último fin de semana una victoria importante ante Uruguay que lo pone más cerca de disputar los Qualifiers de la Ensaladera de Plata.

Tras el resultado global de 3-1 en la serie, el equipo tricolor disputará en septiembre próximo la eliminatoria del Grupo Mundial, con el objetivo de un posible paso a la ronda a la que solo llegan las 26 mejores selecciones del mundo, mientras que el equipo uruguayo afrontará el Grupo Mundial 2.

Andrade, quien desde 2022 integra el equipo tricolor Copa Davis, fue la sorpresa del último enfrentamiento disputado en Salinas, luego de ganar sus dos partidos de singles y ayudar en el dobles, junto a Diego Hidalgo, al resultado final de la serie.

De acuerdo con las estadísticas, la victoria tricolor significó además que ecuatorianos y uruguayos estén empatados ahora en sus enfrentamientos históricos, con cuatro triunfos para cada uno.

Así fue la serie

Exintegrantes del equipo como Nicolás Lapentti y Carlos Avellán dieron soporte a los jugadores en gradas. Cortesía

El sábado 1 de febrero, en el primer día de partidos, Ecuador y Uruguay dividieron honores. Andrés Andrade (#241 ATP) venció a Francisco Llanes (sin ranking), con un contundente 6-4, 6-0 en 1 hora 27 minutos de juego; luego el ecuatoriano Álvaro Guillén (#257) perdió 7-6(6), 6-0 ante la raqueta número uno de Uruguay, Franco Roncadelli (#372), en un juego que duró 1 hora 56 minutos.

Ya para el segundo día, los ecuatorianos Diego Hidalgo y Andrade abrieron la jornada con un triunfo 6-2, 7-5 ante los uruguayos Ariel Behar e Ignacio Carou, resultado que ya acercaba a Ecuador a su objetivo final.

“Ellos (Ecuador) jugaron muy bien; cuando el dobles está parejo se definen por puntos apretados. Nosotros nunca conectamos; cuando Ariel (Behar) jugaba bien, yo jugaba un poquito mal y cuando yo lo hacía bien, Ariel no”, reconoció después Ignacio Carou.

Andrade, la figura

Andrés Andrade, junto a Diego Hildalgo, fueron la pareja de dobles que resultó ganadora en Salinas. Joffre Lino / Expreso

El siguiente partido fue trascendental para Ecuador, pues puso en la cancha central a Andrade, quien llegaba con dos victorias (una en single y otra en dobles) para cerrar la serie ante Roncadelli, ambos raquetas 1 de sus respectivos países.

Alentado por cientos de aficionados, el tricolor de 26 años sacó a relucir su mejor tenis para someter a su rival y vencerlo en dos sets de 6-4, 6-1. El primer set fue muy peleado y pudo definirse por un poco más de concentración del tenista nacional, pero ya en el segundo set Andrade fue más contundente y cerrar el partido y la serie en 1 hora 29 minutos.

“Fue un día muy largo para mí, es la primera vez que me toca jugar singles y dobles directo; normalmente no estoy acostumbrado a eso, pero tuve que confiar en mi físico y en el trabajo que vengo haciendo en la pretemporada. Todo al final fue un trabajo de equipo, no solamente yo, hay que dar el mérito a los cinco miembros de la plantilla y a nuestro capitán Raúl Viver”, resaltó Andrés Andrade, tras su tercer triunfo en la serie.

Finalmente el cuarto single entre Álvaro Guillén y Francisco Llanes no se jugó por decisión de los capitanes.

