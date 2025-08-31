Barcelona SC: Hinchas ingresaron a la concentración para increpar a jugadores (Video)

Hinchas de Barcelona SC expresan desde las gradas su inconformidad con el equipo que dirige Ismael Rescalvo.

El Estadio Monumental, se convirtió este domingo 31 de agosto, en el epicentro de la frustración, justo a horas antes de enfrentar a Universidad Católica por la fecha 27 de la LigaPro. Lejos de las ovaciones que suelen resonar en sus gradas, un grupo de hinchas se congregó en los exteriores del recinto para confrontar a los jugadores y directivos. El mensaje fue claro y contundente: la paciencia se ha agotado tras la eliminación de Copa Ecuador.

Esta protesta es un reflejo del profundo malestar que vive la afición amarilla, que no solo lamenta los malos resultados, sino que exige un cambio de actitud y un rumbo definido para el equipo de sus amores.

La ira de la hinchada se fundamenta en una temporada que ha sido un verdadero calvario. El año 2025 prometía ser histórico, el año del centenario, y las expectativas eran altísimas. La dolorosa eliminación de la Copa Libertadores y la posterior exclusión de la Copa Sudamericana fueron los primeros reveses que marcaron el camino. Para rematar, la reciente y sorpresiva derrota ante Cuenca Juniors en la Copa Ecuador, un rival teóricamente inferior, ha sido la gota que derramó el vaso.

Barcelona eliminado de Copa Ecuador a manos del Cuenca Jrs. Api

El enérgico reclamo no solo fue un desahogo, sino una declaración de principios por parte de una hinchada que se siente traicionada. Los cánticos se centraron en la falta de entrega que, según ellos, ha caracterizado al plantel. En un año tan significativo, los aficionados esperaban ver a un equipo a la altura de su historia, que luchara por los títulos más importantes del fútbol ecuatoriano y que dejara una marca en el continente.

Ahora, la pelota está en la cancha de los jugadores, el técnico Ismael Rescalvo y la dirigencia. La presión de los hinchas es palpable y el mensaje de este domingo no puede ser ignorado. El futuro inmediato del conjunto torero dependerá de cómo se gestione esta crisis deportiva y emocional.

