Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

hinchas de barcelona sc
Hinchas de Barcelona SC expresan desde las gradas su inconformidad con el equipo que dirige Ismael Rescalvo.Miguel Canales / Expreso

Barcelona SC: Hinchas ingresaron a la concentración para increpar a jugadores (Video)

Con enérgicos reclamos los aficionados del Ídolo expresaron el descontento, previo al duelo ante Universidad Católica

El Estadio Monumental, se convirtió este domingo 31 de agosto, en el epicentro de la frustración, justo a horas antes de enfrentar a Universidad Católica por la fecha 27 de la LigaPro. Lejos de las ovaciones que suelen resonar en sus gradas, un grupo de hinchas se congregó en los exteriores del recinto para confrontar a los jugadores y directivos. El mensaje fue claro y contundente: la paciencia se ha agotado tras la eliminación de Copa Ecuador.

Lea también: Convocatoria de la Tri: Las sorpresas de Beccacece ante Paraguay y Argentina

Esta protesta es un reflejo del profundo malestar que vive la afición amarilla, que no solo lamenta los malos resultados, sino que exige un cambio de actitud y un rumbo definido para el equipo de sus amores.

RELACIONADAS

La ira de la hinchada se fundamenta en una temporada que ha sido un verdadero calvario. El año 2025 prometía ser histórico, el año del centenario, y las expectativas eran altísimas. La dolorosa eliminación de la Copa Libertadores y la posterior exclusión de la Copa Sudamericana fueron los primeros reveses que marcaron el camino. Para rematar, la reciente y sorpresiva derrota ante Cuenca Juniors en la Copa Ecuador, un rival teóricamente inferior, ha sido la gota que derramó el vaso.

Barcelona eliminado de Copa Ecuador a manos del Cuenca Jrs.
Barcelona eliminado de Copa Ecuador a manos del Cuenca Jrs.Api
joao rojas

Joao Rojas: Esposa revela más detalles de su recuperación y regreso con Barcelona SC

Leer más

El enérgico reclamo no solo fue un desahogo, sino una declaración de principios por parte de una hinchada que se siente traicionada. Los cánticos se centraron en la falta de entrega que, según ellos, ha caracterizado al plantel. En un año tan significativo, los aficionados esperaban ver a un equipo a la altura de su historia, que luchara por los títulos más importantes del fútbol ecuatoriano y que dejara una marca en el continente.

RELACIONADAS

Ahora, la pelota está en la cancha de los jugadores, el técnico Ismael Rescalvo y la dirigencia. La presión de los hinchas es palpable y el mensaje de este domingo no puede ser ignorado. El futuro inmediato del conjunto torero dependerá de cómo se gestione esta crisis deportiva y emocional.

Reclamo de hinchas de Barcelona en la concentración

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Qué pasó en el mundo este 31 de agosto de 2025?

  2. Barcelona SC: Hinchas ingresaron a la concentración para increpar a jugadores (Video)

  3. Zelenski hará nuevos “ataques profundos” en respuesta a Rusia

  4. Aduana alerta sobre página que cobraba por un trámite gratuito

  5. Tumbaco, la parroquia con más sancionados por quemas forestales en Quito

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  2. Ley de Integridad Pública: Los pasantes invaden la corte | Por Roberto Aguilar

  3. La vida dentro del Benalcázar Mil, el primer rascacielos del Ecuador

  4. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  5. Derivaciones del IESS a clínicas privadas: sindicatos y cámaras exigen transparencia

Te recomendamos