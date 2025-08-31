Barcelona SC vs Universidad Católica EN VIVO: Canales y minuto a minuto de la LigaPro

El conjunto torero recibe a la Chatoleí en un duelo clave para las aspiraciones de ambos. Se juega la fecha 27 de LigaPro

El ambiente en el club es tenso. La reciente eliminación de la Copa Ecuador a manos de Cuenca Juniors ha provocado la ira de los hinchas, quienes exigen resultados y un mejor desempeño en la cancha. El partido de la noche (18:00 de Ecuador) de este domingo 31 de agosto, ante Universidad Católica, rival directo por los primeros puestos, se presenta como la única oportunidad para el equipo de Ismael Rescalvo de recuperar la senda del triunfo y no perderle pisada al líder, Independiente del Valle.

El equipo no ha logrado convencer a su afición. Aunque consiguió una victoria agónica de 1-0 contra el Vinotinto en su último partido de LigaPro, la derrota previa ante Macará en su propio estadio puso en evidencia la fragilidad de su juego.

La situación de Rescalvo es delicada. Pese a que la dirigencia, encabezada por Antonio Álvarez, le ha dado su respaldo, la continuidad del estratega español pende de un hilo. El historial del presidente con los técnicos es poco alentador, habiendo terminado los contratos de Diego López, Ariel Holan y Segundo Castillo antes de tiempo.

Aunque el DT tendrá el “alivio” de no sentir la presión de la hinchada desde las gradas, el reclamo de los aficionados se ha hecho sentir fuera del estadio, evidenciando su inconformidad con él, con los jugadores y con la dirigencia.

Actualmente, el Ídolo se ubica segundo en la tabla con 47 puntos, pero necesita con urgencia la victoria para mantenerse en la pelea. Su rival de este domingo, la Chatoleí, buscará aprovechar la inestabilidad de los toreros para sumar puntos que le permitan acercarse a la zona de clasificación.

La última vez que se encontraron estos equipos fue el 11 de mayo, por la fecha 12 del torneo. En aquella oportunidad hubo división de puntos tras un empate 2-2 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Barcelona SC vs Universidad Católica?

El cotejo entre Barcelona y Universidad Católica, que cerrará la jornada futbolera este domingo 31 de agosto, en el estadio Monumental (Guayaquil), podrá ser disfrutado por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Este encuentro no será transmitido por la señal de televisión como en otras ocasiones.

EN VIVO | Barcelona SC vs Universidad Católica | Fecha 27 de LigaPro

