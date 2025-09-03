Brasil vs. Chile: día y canales para ver EN VIVO | Eliminatorias sudamericanas 2026

Sin Vinícius ni Rodrygo, Ancelotti apuesta por jóvenes talentos frente a Chile en el Maracaná

Brasil y Chile medirán fuerzas por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas.

Con el boleto al Mundial 2026 asegurado, Brasil presentará este jueves 4 de septiembre un once netamente ofensivo para recibir en el estadio Maracaná a una eliminada selección de Chile, que afronta una etapa de renovación sin los referentes de su histórica ‘generación dorada’.

La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, encara este penúltimo compromiso de las eliminatorias sudamericanas con el objetivo de probar nuevas piezas de cara al torneo mundialista.

El técnico italiano dejó fuera de la convocatoria a figuras habituales como Vinícius Júnior y Rodrygo, apostando por observar a jóvenes talentos.

Estevao, delantero del Chelsea inglés, podría ser titular en la canarinha. cortesía

En los entrenamientos, ensayó un esquema con cuatro delanteros: Raphinha y Gabriel Martinelli por las bandas, mientras que Estêvão y João Pedro ocuparán posiciones centrales.

Chile inicia etapa de transición

Por su parte, Chile vive un proceso de transición bajo la conducción interina de Nicolás Córdova. La Roja apostó por un plantel rejuvenecido y dejó fuera a emblemas como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, bicampeones de América en 2015 y 2016.

Con la eliminación consumada, el objetivo chileno es dar minutos a nuevas generaciones que intentarán recuperar el protagonismo perdido en el fútbol sudamericano.

Detalles para ver EN VIVO Brasil vs. Chile

Día: jueves 4 de septiembre

Horario: 19:30 (ECU / COL / PER), 20:30 (VEN / BOL), 21:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI

Dónde: estadio Maracaná, Río de Janeiro

Canales de TV y streaming: Zapping Sports y El Canal del Fútbol

