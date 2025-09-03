Colombia vs. Bolivia: fecha, hora y dónde ver el partido de Eliminatorias 2026

La Tricolor busca sellar su clasificación al Mundial ante una Bolivia que lucha por mantener vivas sus opciones de repechaje

La Selección Colombia saldrá este jueves al estadio Metropolitano de Barranquilla con una misión clara: asegurar su clasificación al Mundial 2026. Enfrente estará Bolivia, que llega con la obligación de puntuar para seguir soñando con el repechaje en las eliminatorias sudamericanas.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ocupa la sexta plaza con 22 puntos. Una victoria lo depositaría de manera directa en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que su perseguidor inmediato, Venezuela, acumula 18 unidades.

Luis Díaz (c) comandará el ataque cafetero en Barranquilla. CORTESÍA

Por su parte, Bolivia marcha octava con 17 puntos, apenas uno por debajo de la Vinotinto. El equipo altiplánico afronta el compromiso como una auténtica final: cualquier tropiezo podría alejarlos de la posibilidad de acceder al repechaje.

Bajas sensibles en la Tricolor

Colombia no podrá contar con el lateral derecho Daniel Muñoz, del Crystal Palace, ni con el mediocampista Kevin Castaño, del River Plate argentino. En su lugar, las opciones pasan por Santiago Arias (Bahía) o Andrés Román (Atlético Nacional) en defensa, mientras que Jhon Arias (Wolverhampton) se perfila como alternativa en el medio para potenciar la ofensiva.

Detalles para ver EN VIVO Colombia vs. Bolivia

Fecha: jueves 4 de septiembre

Hora: 18:30 (ECU / COL / PER), 19:30 (VEN / BOL), 20:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI

Dónde: estadio Metropolitano de Barranquilla

Transmisión: Zapping Sports y El Canal del Fútbol

