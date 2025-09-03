Expreso
Hinchas de Ecuador
La hinchada tricolor alentará a la Selección Nacional con miras a los partidos ante Paraguay y Argentina, en el cierre de las eliminatorias al Mundial de 2026.FRANCISCO FLORES

Partidos de Ecuador en pantalla gigante: en estos puntos de Guayaquil se verán gratis

La Tricolor enfrentará a Paraguay y Argentina, en el cierre de las eliminatorias al Mundial de 2026

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Ecuador disputará ante Paraguay y Argentina sus dos últimos partidos por las eliminatorias al Mundial de 2026. Y la hinchada se alista para alentar a la Tricolor dentro y fuera de la cancha.

Los espacios públicos son puntos donde los fanáticos también se reúnen para disfrutar de los encuentros de la Tri, ya clasificada a la cita mundialista.

La Selección masculina tendrá su primer encuentro este jueves 4 de septiembre de 2025, a las 18:30 de Ecuador. El juego será en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Mientras que el partido ante la Albiceleste de Lionel Messi será el próximo martes 9 de septiembre, a las 18:00. Ese encuentro se disputará en el estadio Monumental, en Guayaquil.

Lugares en Guayaquil para ver a Ecuador en pantalla gigante

El Municipio de Guayaquil anunció este miércoles 3 de septiembre que se habilitará una pantalla gigante en la concha acústica del parque Samanes para ver ambos cotejos.

El ingreso será gratuito y habrá Agentes de Control Municipal (ACM) y personal de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), indicó la entidad.

Otro punto donde se podrá ver los partidos será en la plaza cívica del Malecón 2000, junto al hemiciclo de La Rotonda.

La Fundación Malecón 2000 habilitará el espacio denominado Palco Malecón, con sillas para 500 asistentes, además de juegos y otras atracciones. El ingreso también será gratuito.

