¿Si Ecuador pierde con Argentina, qué se viene para Beccacece y la Tri?

La derrota ante Argentina podría complicar a la Tricolor y dejar en duda el proyecto de Sebastián Beccacece

El ambiente previo al Ecuador vs. Argentina en el Monumental de Guayaquil está cargado de tensión, reclamos y desilusión. La ausencia de Lionel Messi apagó parte de la expectativa de los hinchas, mientras que el futuro de Sebastián Beccacece genera incertidumbre. Aunque Ecuador ya aseguró su cupo al Mundial 2026, el partido es clave para escalar en el ranking FIFA y evitar un sorteo complicado. Hoy, la Tricolor juega por mucho más que tres puntos.

A la ausencia del astro argentino se suma el clima enrarecido alrededor de Sebastián Beccacece. El seleccionador vive horas complicadas: aunque Ecuador ya aseguró su boleto al Mundial 2026, el estilo de juego y los resultados en eliminatorias han despertado una ola de críticas. El Monumental será juez, pero también testigo de una incógnita.

Enner Valencia, y su despedida de las eliminatoria ante Argentina. EFE

¿Qué pasa si Ecuador pierde ante Argentina?

Ecuador llega al duelo con 26 puntos en la cuarta posición. Una derrota, sumada a victorias de Colombia sobre Venezuela y de Perú frente a Paraguay, podría hacer que la Tricolor caiga en la tabla. Aunque el cupo al Mundial está asegurado, quedar en quinto o sexto lugar sería munición para los detractores y mancharía el cierre del proceso eliminatorio.

Pero la verdadera batalla se libra en otro frente: el Ranking FIFA. Con 1570,68 puntos, Ecuador ocupa un lugar en el bombo 3 para el sorteo mundialista de diciembre. Allí comparte espacio con selecciones de nivel medio como Australia, Egipto o Paraguay. El objetivo es ambicioso pero posible: escalar al bombo 2, donde la competencia sigue siendo exigente, pero se evitaría enfrentar desde la fase de grupos a dos gigantes del fútbol mundial.

Así van en la tabla de posiciones de las eliminatorias

Solo sirve ganar y nada más

Perder contra Argentina significaría estancarse en ese bombo 3, arriesgando un grupo complicado en el Mundial. En cambio, sumar puntos ante la campeona del mundo tendría un efecto multiplicador: más allá de la tabla, el valor en el ranking sería decisivo.

Un empate o un triunfo en el Monumental podría traducirse en un sorteo más favorable y en un futuro menos áspero en Norteamérica 2026.

La Tricolor lo sabe: el 9 de septiembre desde las 18:00 no solo se juega contra Argentina, también contra su propio destino.

