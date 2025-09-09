¿Enner Valencia se retira hoy del fútbol? Estos son sus planes

El capitán de la Tricolor confirmó que las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 serán sus últimas en este formato

El jugador de la selección Ecuador, Enner Valencia, en una de sus ultimas previo al último duelo eliminatoria ante Argentina.

El nombre de Enner Valencia está escrito con letras doradas en la historia de la selección ecuatoriana. Con 27 goles, es el máximo artillero en la historia de la Tricolor y una de las figuras más determinantes en la última década. Sin embargo, el capitán tomó ya una decisión trascendental: las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 serán las últimas de su carrera en este formato.

El anuncio, aunque esperado por su edad (35 años) y el desgaste acumulado, marca un antes y un después para Ecuador.

🇪🇨 Enner Valencia plays his last game in Ecuador tomorrow. His 100th match with the national team and last of Qualifiers. Thank you for everything Enner, all time top goalscorer.



Nos enseñaste que el número 13 no es mala suerte.

Valencia, nacido en San Lorenzo, Esmeraldas, entiende que el ciclo natural de todo futbolista se acerca a su fin. Dicho esto, el delantero reconoce que la exigencia de las clasificatorias, con viajes, partidos en la altura, el calor y rivales de primer nivel, resulta cada vez más demandante.

“Quiero disfrutar estos últimos partidos de Eliminatorias al máximo, sabiendo que es mi última vez en este camino”, expresó recientemente en una entrevista.

Su paso por la Tri y su actualidad

La trayectoria de Valencia en las Eliminatorias ha sido prolífica. Debutó en 2012, se consolidó como referente de área y lideró la ofensiva en tres procesos mundialistas: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Aunque la eliminación en Rusia dejó un sabor amargo, su consagración llegó en Catar, donde anotó tres goles y fue el emblema de un equipo joven que rozó los octavos de final.

Hoy su presente deportivo lo encuentra en el Internacional de Porto Alegre, donde ha mantenido su vigencia en el exigente fútbol brasileño. Con goles, experiencia y liderazgo, Valencia se ha convertido en pieza clave de un club que pelea en torneos locales e internacionales. La regularidad en el Brasileirao y la Copa Libertadores le ha permitido sostener su nivel y seguir siendo convocado por la Tricolor.

Enner: ¿Qué le sigue después de la selección?

En lo personal, el delantero esmeraldeño proyecta un retiro progresivo. No ha confirmado si dejará la selección tras el Mundial 2026, pero sí ha dado señales de querer continuar en el fútbol de clubes al menos un par de temporadas más. Su idea es cerrar su carrera en un club ecuatoriano, posiblemente Emelec, equipo que lo vio surgir, aunque también ha dejado abierta la puerta a Independiente del Valle, institución que lo ha tentado en los últimos años.

Enner Valencia fue la figura de Inter de Porto Alegre en la semifinal del torneo Gaúcho cortesía

El reemplazo en la Tricolor

El adiós de Enner a las Eliminatorias no solo implica la pérdida de un delantero histórico, sino también la transición hacia una nueva generación. Jugadores como Kendry Páez, Kevin Rodríguez o Jordy Caicedo deberán asumir el reto de ser los nuevos referentes ofensivos de la Tricolor. La experiencia de Valencia servirá como puente para que los más jóvenes tomen confianza y hereden la responsabilidad de los goles.

Más allá de las estadísticas, Enner Valencia deja un legado imborrable. Su entrega, su capacidad de aparecer en los momentos más difíciles y su identificación con la camiseta nacional lo convierten en un ídolo indiscutible. Si bien las Eliminatorias ya no contarán con su presencia en el futuro, su huella permanecerá como inspiración para quienes sueñan con vestir de amarillo, azul y rojo.

Dicho esto, el “Capitán” encara el cierre de este ciclo con la misma convicción que lo llevó a ser líder y goleador. No se despide del fútbol aún, pero sí de la ruta clasificatoria que tantas emociones le entregó. Enner Valencia, el hombre de los goles eternos, se prepara para dar el paso hacia una nueva etapa, sabiendo que su nombre quedará para siempre ligado a las grandes páginas de la historia de la selección ecuatoriana.

