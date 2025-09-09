Ecuador vs. Argentina: Enner Valencia llega a los 100 partidos con la Tricolor

Enner Valencia, máximo anotador de la Tricolor, cierra su ciclo en eliminatorias llegando a una cifra histórica de partidos

El martes 9 de septiembre quedará marcado como un día especial para el fútbol ecuatoriano. Enner Valencia, máximo goleador en la historia de la selección nacional, disputará su último partido en las eliminatorias sudamericanas cuando la Tricolor reciba a Argentina en el estadio Monumental de Guayaquil.

El delantero, que cumplirá 35 años en noviembre, reconoció que la jornada tendrá un significado doble: despedirse del camino clasificatorio y alcanzar la cifra de 100 partidos oficiales con Ecuador, un logro que lo ubica en la élite de futbolistas que han tenido una larga trayectoria con la camiseta nacional.

“Después de haber pasado tantas cosas con la selección, unas lindas y otras no tan lindas, donde he disfrutado cada momento, el partido del martes será muy especial, porque será el último por eliminatorias y ojalá sea con un triunfo contra Argentina”, expresó Valencia tras el último entrenamiento.

Desde su debut en 2012, Enner Valencia se consolidó como referente del ataque ecuatoriano. Con 46 goles, es el máximo artillero en la historia de la selección, con actuaciones que lo han llevado a brillar en los escenarios más grandes: marcó tres tantos en el Mundial de Brasil 2014 y otros tres en el de Qatar 2022. Su potencia, disciplina y compromiso le han permitido sostenerse como líder del grupo por más de una década.

El encuentro frente a Argentina no solo representa su despedida de las eliminatorias, sino también un homenaje a esa constancia. Llegar a los 100 partidos con la Tri lo convierte en un símbolo del fútbol ecuatoriano. “En nuestro caso, nos hemos dedicado por más de una década a defender los colores de nuestro país con mucha responsabilidad, y esperemos que contra Argentina sea una linda despedida”, afirmó.

Una despedida con su familia en la tribuna

El delantero Enner Valencia deja su huella en la Tricolor. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

El capitán de Ecuador adelantó que el duelo ante la Albiceleste tendrá un matiz especial porque, por primera vez, su familia estará presente en un partido de eliminatorias. “Va a ser algo emotivo”, aseguró. Para Valencia, compartir ese momento con sus seres queridos es un incentivo adicional en una noche que marca el cierre de una etapa, aunque no aún el final de su camino con la selección.

El atacante dejó claro que su plan es seguir defendiendo la camiseta de Ecuador hasta el Mundial 2026, al que la Tri ya está clasificada por quinta ocasión en su historia. Dijo que irá “partido a partido” hasta decidir cuándo llegará el retiro definitivo, con la ilusión de despedirse en grande en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque la clasificación está asegurada, Valencia recordó que el compromiso ante Argentina debe afrontarse con la misma responsabilidad de siempre. “Eso no nos quita la responsabilidad de jugar un gran partido, pero sí un peso. Nos da la posibilidad de jugar un lindo partido ante nuestra gente. Esperemos que sea con una victoria para festejar todos juntos”, señaló.

El goleador también habló sobre la sequía ofensiva del equipo, que suma cuatro empates sin anotar. “Sabemos que como defendemos también tenemos que atacar. Es algo que tenemos que trabajar para mejorar”, admitió.

Entre goles y memes

Enner Valencia también golea en los memes. ARCHIVO / EXPRESO

La figura de Enner Valencia no solo se ha forjado en la cancha. A lo largo de los años, los hinchas también lo han convertido en protagonista de memes, ya sea para resaltar su capacidad goleadora bajo el apodo de “Superman Valencia” o para criticarlo en momentos de menor efectividad. Ese contraste, propio de las grandes figuras, refleja la huella que ha dejado en el fútbol ecuatoriano.

Con su despedida de las eliminatorias y el festejo por sus 100 partidos, el capitán se despide de una etapa gloriosa con la Tricolor. Este martes 9 de septiembre, el Monumental de Guayaquil será el escenario de una noche histórica para el máximo referente de la selección.

