Eliminatorias 2025: El reemplazo de Messi liderará a Argentina ante Ecuador

El estadio Monumental de Guayaquil está listo para las Eliminatorias 2025 sin Messi; conoce a su reemplazo

Lionel Messi no jugará ante Ecuador el 9 de septiembre en el Monumental.

La llegada de Lionel Messi a Ecuador se convirtió en uno de los culebrones futbolísticos más comentados de la temporada. Lo que en un inicio prometía ser un reencuentro con sus fanáticos en Guayaquil se transformó en ausencia, dejando a miles de hinchas con entradas compradas y expectativas frustradas.

La “pulga” argentina, que en el 2022 había estado en el Monumental, decidió no estar presente esta vez, generando un revuelo mediático que incluso escaló hasta declaraciones oficiales.

Messi el líder de Argentina que no llegó a Ecuador. Archivo

El jugador que reemplaza a Messi

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que Messi no formará parte del encuentro y, de paso, sembró dudas sobre su futuro en el Mundial 2026. “No hablé con Messi sobre el próximo Mundial. Lo que decida está bien”, afirmó el técnico, dejando en claro que la estrella albiceleste tomará sus propias decisiones.

Scaloni añadió que la base de jugadores que podría integrar la cita mundialista está definida, aunque aún quedan incógnitas y posibles cambios:

“Cuando nos digan cuántos jugadores irán al Mundial, tomaremos decisiones. Tenemos una base, no saldrá mucho de ahí”.

Los números de Ecuador vs Argentina

Lautaro Martínez el jugador del penal en el Mundial de Qatar

En su lugar, Argentina apostará por Lautaro Martínez, joven delantero de Bahía Blanca que se ha consolidado como uno de los atacantes más letales del fútbol mundial. Tras sus comienzos en Racing Club y su destacada trayectoria en Inter de Milán, Lautaro llega a Ecuador con la responsabilidad de suplir a Messi en ataque.

En la selección, ha sido clave en la conquista de las Copas América 2021 y 2024 y dejó su sello en el Mundial de Catar 2022 al convertir el decisivo penal ante Países Bajos.

El equipo argentino para enfrentar a Ecuador estará conformado por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Sin Messi, la Albiceleste buscará demostrar que su talento colectivo puede suplir la ausencia de su figura más emblemática.

