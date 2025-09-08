Expreso
PLAN SALUD
Pervis Estupiñán en la firma de autógrafos en el estadio Monumental.
Pervis Estupiñán en la firma de autógrafos en el estadio Monumental.Cortesía FEF

Eliminatorias 2025: Ecuador busca romper su racha ante Argentina en Guayaquil

La Tri vs Argentina: así llega Ecuador al cierre de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

El estadio Monumental de Guayaquil se viste de fiesta. Este martes 9 de septiembre, desde las 18:00, Ecuador recibe a Argentina en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en un choque que promete emociones intensas.

La Tri llega al partido número 18 con la motivación de cerrar un ciclo clasificatorio que, más allá de los altibajos, dejó señales claras de crecimiento. 

Sebastián Beccacece, estratega argentino al frente de la selección, ha construido un equipo sólido, capaz de competir en cualquier escenario. 

Las cifras de Ecuador vs Argentina en eliminatorias

El regreso de Alan Franco y Moisés Caicedo

El regreso de los volantes: Alan Franco, tras suspensión, y de Moisés Caicedo, ya recuperado de molestias físicas, fortalece un mediocampo que será clave para contener y generar juego frente a la Albiceleste. La seguridad defensiva también se convirtió en sello de este proceso, con apenas dos goles encajados en once encuentros, un registro que confirma el orden táctico y la disciplina del plantel.

Ecuador se enfrenta a una Argentina ya clasificada, pero la exigencia es máxima. Romper la racha ante la campeona del mundo sería más que un triunfo: significaría consolidar un proyecto que busca poner a la Tricolor entre las selecciones protagonistas del continente.

La buena defensa de Ecuador es lo más destacable

La estadística acompaña: 45 % de puntos obtenidos fuera de casa, partidos de igual a igual frente a rivales de élite y una generación de jugadores que mezcla juventud con experiencia.

El Monumental será testigo de un cierre cargado de simbolismo. La Tri no solo juega por cerrar las eliminatorias con una victoria, sino por reafirmar que está lista para lo que viene. 

Cada pase, cada remate y cada salvada pesarán más que nunca. Ecuador no juega solo por los puntos: juega por su gente, por su historia y por demostrar que en 2026 quiere ser protagonista absoluto.

