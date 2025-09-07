Ecuador vs Argentina: Así será el cierre de calles por el juego en el Monumental

La avenida Barcelona será cerrada por el Ecuador vs Argentina en Guayaquil. Revisa accesos permitidos y rutas de buses

Guayaquil se prepara para un duelo de gigantes. Este martes 9 de septiembre de 2025, la selección de Ecuador se enfrenta a Argentina en el estadio Monumental por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con miles de aficionados esperados, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) ha implementado un operativo especial para garantizar la seguridad y fluidez en los alrededores del estadio.

Restricciones y cierres viales

Para este importante partido, la avenida Barcelona será la principal vía afectada. A partir de la medianoche del martes, el tramo entre el redondel de la Policía Judicial y el puente de la 17 permanecerá cerrado al tránsito vehicular.

Ecuador ya clasificó a la Copa del Mundo 2026. Archivo

¿Quiénes podrán circular por la zona?

Vehículos oficiales

Residentes de los sectores de San Eduardo y Bellavista.

Propietarios de suites del estadio.

Rutas de ingreso y desvíos

Los residentes de San Eduardo deberán ingresar por la avenida Rodríguez Bonín.

Los de Bellavista lo harán por la garita ubicada en la avenida Velasco Ibarra.

Además, la acera norte de la avenida Barcelona será de uso exclusivo para vehículos autorizados, mientras que la acera sur será para el paso peatonal. Queda estrictamente prohibido estacionar en ambas vías.

Alteraciones en el transporte público

La ATM ha notificado que ocho rutas de buses modificarán sus recorridos habituales.

La ruta 107 se desviará por la avenida Velasco Ibarra, el puente de la 17 y la avenida Milagro.

Las rutas 8, 9, 49, 140, 37, 120 y 122 tomarán vías alternas como Cuenca, Assad Bucaram, Portete y Rodríguez Bonín.

Las calles aledañas al estadio Monumental estarán cerradas por el Ecuador vs Argentina. Archivo

Control vehicular: ATM desplegará agentes y motos

Un contingente de 72 agentes de tránsito y 28 unidades motorizadas se encargará de mantener el orden vehicular y peatonal durante la jornada. La circulación en la avenida Barcelona se reestablecerá una vez que el partido haya finalizado y la vía esté completamente despejada.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

