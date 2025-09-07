Jorge Guzmán: "La grosería más grande es no convocar a Pedro Ortiz a la Tri"

El presidente de Emelec reclama justicia para el portero, tras su ausencia para los partidos ante Paraguay y Argentina

La polémica vuelve a encender el fútbol ecuatoriano. Esta vez, el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, arremetió con dureza contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el seleccionador Sebastián Beccacece.

A través de su cuenta de X, Guzmán criticó la no convocatoria de Pedro Ortiz a la Tri para el cierre de las eliminatorias sudamericanas, calificando la decisión como una "grosería" y una "omisión".

La declaración del máximo dirigente del Bombillo fue directa y sin filtros. Afirmó que Ortiz es el "mejor arquero del Ecuador" con "amplia trayectoria y brillantes intervenciones".

Guzmán acusa que existe "apadrinados" en la selección

Guzmán también acusó que hay jugadores "apadrinados" que son convocados "sin jugar", y que lo hacen "por obra y gracia del espíritu Beccacece".

Emelec se encuentra en la novena posición de la LigaPro, y la consistencia de Ortiz ha sido vital para el equipo. La no convocatoria es vista como una "injusticia" por el club.

Los elegidos de Beccacece para cuidar el arco tricolor

Mientras la polémica crece, el seleccionador Beccacece decidió convocar para la portería a Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Gonzalo Valle (Liga de Quito), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia) y David Cabezas (El Nacional).

