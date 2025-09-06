Conor McGregor, excampeón de UFC, anuncia su candidatura a la Presidencia de Irlanda
El excampeón de la UFC busca ser presidente de Irlanda, con un discurso contra la migración y la clase política
Conor McGregor, expeleador de artes marciales mixtas y exestrella de la UFC, sorprendió al anunciar oficialmente su intención de disputar la Presidencia de Irlanda. Alejado del octágono y en medio de cuestionamientos por su reciente condena judicial, el excampeón lanzó un llamado directo a la ciudadanía y a los concejales locales para respaldar su postulación.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, McGregor declaró: “El momento del cambio real es ahora. Si quieres ver mi nombre en la papeleta, pide a tu concejal que me nomine”. El exdeportista insistió en que bajo su mandato “la voluntad del pueblo será escuchada”.
Citizens of Ireland, the time for real change is now!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025
As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first!
If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr
El 'príncipe durmiente': Fallece Al-Waleed bin Khaled tras permanecer 20 años en comaLeer más
Conor McGregor, entre la política y la polémica
El anuncio llega en un contexto de fuerte polémica en torno a McGregor, quien ha enfrentado críticas tras ser hallado culpable de violación por un jurado popular y sancionado con una multa económica. Pese a ello, aseguró que su propuesta política busca priorizar a la ciudadanía frente a lo que calificó como “el fracaso de los actuales dirigentes”.
El irlandés, de 37 años, señaló que su campaña se centrará en la lucha contra la inmigración ilegal, la seguridad de los niños y la recuperación de las tradiciones cristianas. Incluso, cerró su discurso persignándose frente al Parlamento irlandés, gesto que marcó el tono simbólico de su postulación.
Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.