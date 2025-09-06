Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Conor McGregor
Conor McGregor, exestrella de la UFC, anunció su intención de disputar la Presidencia de Irlanda.X de Conor McGregor

Conor McGregor, excampeón de UFC, anuncia su candidatura a la Presidencia de Irlanda

El excampeón de la UFC busca ser presidente de Irlanda, con un discurso contra la migración y la clase política

  • Redacción Digital

Conor McGregor, expeleador de artes marciales mixtas y exestrella de la UFC, sorprendió al anunciar oficialmente su intención de disputar la Presidencia de Irlanda. Alejado del octágono y en medio de cuestionamientos por su reciente condena judicial, el excampeón lanzó un llamado directo a la ciudadanía y a los concejales locales para respaldar su postulación.

RELACIONADAS

En un mensaje difundido a través de redes sociales, McGregor declaró: “El momento del cambio real es ahora. Si quieres ver mi nombre en la papeleta, pide a tu concejal que me nomine”. El exdeportista insistió en que bajo su mandato “la voluntad del pueblo será escuchada”.

EXPRESO PLANTILLAS (36)

El 'príncipe durmiente': Fallece Al-Waleed bin Khaled tras permanecer 20 años en coma

Leer más

Conor McGregor, entre la política y la polémica

El anuncio llega en un contexto de fuerte polémica en torno a McGregor, quien ha enfrentado críticas tras ser hallado culpable de violación por un jurado popular y sancionado con una multa económica. Pese a ello, aseguró que su propuesta política busca priorizar a la ciudadanía frente a lo que calificó como “el fracaso de los actuales dirigentes”.

El irlandés, de 37 años, señaló que su campaña se centrará en la lucha contra la inmigración ilegal, la seguridad de los niños y la recuperación de las tradiciones cristianas. Incluso, cerró su discurso persignándose frente al Parlamento irlandés, gesto que marcó el tono simbólico de su postulación.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Castro pide que Fiscalía actúe ante "irregularidades" de Richard Gómez en el CNEL

  2. Construcción en Guápulo sigue bajo investigación tras fallo judicial

  3. Conor McGregor, excampeón de UFC, anuncia su candidatura a la Presidencia de Irlanda

  4. Presidente Donald Trump redobla esfuerzos para controlar la Reserva Federal

  5. Procesión del Cristo Negro en Daule fortaleció la fe y enfrentó a la inseguridad

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: Anuncios oficiales versus retrasos en los pagos

  2. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

  3. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  4. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

  5. La justicia deberá pronunciarse por atraso en devolución del IVA

Te recomendamos