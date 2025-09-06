Detalles de la fecha 18, estadísticas y tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Venezuela y Bolivia luchan por el último cupo al repechaje en la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas

La fiesta mundialista está completa para Sudamérica. Las selecciones de Paraguay y Colombia sellaron su boleto directo para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tras asegurar su clasificación en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El regreso de Paraguay

Para Paraguay, la clasificación es un reencuentro con la gloria. Después de su última participación en Sudáfrica 2010, donde llegaron a cuartos de final, la Albirroja regresa a la élite del fútbol mundial. Con 25 puntos, el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro dejó atrás años de frustraciones.

Alfaro, conocido por su experiencia, no dudó en reconocer su impacto en el resurgimiento del equipo. "Se había perdido la esencia de lo que históricamente caracterizó al fútbol paraguayo. Yo vine a agitar a los jugadores para que reaccionaran. Tenía que zamarrear el árbol para que se cayeran las arañas, porque los frutos estaban ahí", declaró el estratega.

Los jugadores de Paraguay celebran la clasificación al Mundial 2026. EFE

Colombia se une a la fiesta

Por su parte, la selección de Colombia también aseguró su pasaje directo al alcanzar 25 unidades. Bajo la dirección del entrenador Néstor Lorenzo, el equipo colombiano se recupera del doloroso tropiezo de quedarse fuera del Mundial de Catar 2022 y vuelve a la cita máxima del balompié.

Con estos resultados, Paraguay y Colombia se unen a Uruguay, Argentina, Brasil y Ecuador como los seis representantes sudamericanos que ya tienen su lugar asegurado en el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Colombia estará en la Copa del Mundo 2026. EFE

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Seis selecciones sudamericanas ya tienen su lugar en el Mundial 2026

Ahora, la atención se centra en la última jornada, donde dos selecciones aún pelean por el cupo del repechaje. Venezuela, con 18 puntos, y Bolivia, con 17, se disputan ese último lugar para mantener vivo el sueño mundialista.

Así se jugará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

