Emoción en el Monumental: entrenamiento abierto de Ecuador conmueve a niños

Cerca de 500 asistentes presenciaron la práctica abierta de la Tricolor en el estadio Monumental de Guayaquil

Ecuador se prepara para recibir a Argentina en el estadio Monumental.

En un sábado inolvidable, el estadio Monumental se convirtió en el escenario de sueños cumplidos para cerca de 500 niños y padres de familia. Nicolás Riofrío y Juan Vera, dos jóvenes del suburbio de Guayaquil, vivieron por primera vez la emoción de ver de cerca a sus ídolos de la selección ecuatoriana.

Esta jornada de entrenamiento, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en colaboración con el Ministerio de Educación, sirvió de antesala para el crucial partido ante Argentina.

La Tricolor más cerca que nunca

Para Nicolás, de 16 años, el entusiasmo fue tal que se levantó antes del amanecer. "Todavía no puedo creer que haya podido ver de cerca a los jugadores que están brillando en Europa", confesó emocionado.

Nicolás Riofrío cumplió su sueño de ver entrenar a Piero Hincapié. Cortesía

Su objetivo era uno solo: ver a Piero Hincapié, su ídolo. "Me gusta porque defiende con garra y deja la vida en la cancha. Ahora que lo vi en persona, me doy cuenta de que es aún más impresionante", afirmó Nicolás, quien siguió cada movimiento del defensa del Arsenal desde la tribuna.

Piero Hincapié fue uno de los más solicitados por los hinchas. API

El Monumental, un templo de emociones

Juan Vera, de 15 años, vivió una doble emoción. No solo cumplió su sueño de conocer a Moisés Caicedo, el jugador más caro de la historia de Ecuador, sino que también pisó por primera vez el estadio de su equipo favorito, Barcelona SC.

"Cuando vi a Niño Moi me dieron ganas de llorar", reveló Juan, que solo lo había visto por televisión. "Es un crack. Juega muy bien, eso se nota cuando tiene la pelota. Nadie se la pudo quitar y no falló ni un pase".

La Tri se alista para el duelo clave

Mientras la emoción llenaba las gradas, los jugadores de la Tricolor se concentraban en su entrenamiento bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece.

La noticia más esperanzadora para los aficionados es la recuperación de dos piezas clave: Moisés Caicedo y Gonzalo Plata. Ambos, que no jugaron en el empate 0-0 ante Paraguay por molestias físicas, se movieron con normalidad, corrieron, distribuyeron balones y ensayaron remates.

Ecuador ya está clasificado al Mundial 2026. API

Ecuador vs Argentina: todo listo para el duelo clave en Guayaquil

Con sus principales figuras en óptimas condiciones, Ecuador se prepara para recibir a la actual campeona del mundo, Argentina, este martes 9 de septiembre, desde las 18:00, en el Estadio Monumental, en la última fecha de las eliminatorias para el Mundial 2026.

