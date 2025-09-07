Ecuador vs Argentina: Hincha busca a Hernán Galíndez para pedirle su autógrafo

Con camiseta personalizada, este hincha ecuatoriano quiere completar su colección con la firma del arquero de la Tricolor

Hernán Galíndez se prepara para custodiar el arco de Ecudor ante Argentina.

Christian Cortázar, de 41 años, vive y respira la pasión por la selección de Ecuador. Su colección de camisetas autografiadas es la envidia de cualquier fanático, pero a su vasto inventario le falta una pieza clave: la firma del arquero Hernán Galíndez.

La búsqueda incansable de un sueño

Con la fe en el corazón y una camiseta recién comprada con el nombre de Galíndez, Christian inició su "cacería" la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025 en los alrededores del hotel Oro Verde en Guayaquil, lugar de concentración de la Tri.

(Te invito a leer: Enner Valencia jugará su último partido de eliminatorias en el Ecuador vs. Argentina)

Salió temprano desde el Suburbio de la ciudad, y a las 9 de la mañana ya rondaba las calles cercanas, con la mirada atenta a cualquier movimiento.

Christian Cortázar compró la camiseta de arquero de la Tri para que se la firme Galíndez. FREDDY RODRÍGUEZ

"Vine para tratar de obtener la firma de Galíndez. Él no es ecuatoriano de nacimiento, pero ha demostrado que se siente como uno más de nosotros y defiende al país a como dé lugar", confesó Christian, explicando la profunda admiración que siente por el portero.

Una colección casi completa

La persistencia de Christian no es nueva. Ya tiene en su haber las rúbricas de figuras como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Jhon Yeboah y Enner Valencia, conseguidas durante el partido contra Brasil el pasado 5 de junio.

Ecuador ya está clasificado al Mundial 2026. API

Jorge Guzmán: "La grosería más grande es no convocar a Pedro Ortiz a la Tri" Leer más

Sin embargo, su enfoque actual es único. "Esta vez solo quiero la de Galíndez. Hasta compré su camiseta con su nombre solo para eso. Todavía no la conseguí, pero seguiré viniendo", afirmó con determinación.

La fiesta de despedida de un capitán

Aunque el esperado partido entre Ecuador y Argentina se jugará sin la presencia de Lionel Messi, la emoción de Christian no se desvanece. Para él, el verdadero protagonista será la despedida de Enner Valencia.

"Messi es un gran jugador, pero la fiesta será buena porque se despide uno de nuestros históricos. Este juego lo ganaremos con un gol de nuestro capitán", aseguró.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!