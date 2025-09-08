Expreso
Ecuador pantalla gigante.
Esta iniciativa ya se ha realizado anteriormente en otros partidos de Ecuador.CORTESÍA

Ecuador vs Argentina: ¿Dónde ver gratis el partido en pantalla gigante en Guayaquil?

Cuatro reconocidos lugares de Guayaquil reunirá a cientos de guayaquileños para ver el partido de La Tri

La pasión futbolera volverá a tomar a Guayaquil este martes 18h00, cuando la selección ecuatoriana dispute su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 frente a la actual campeona del mundo, Argentina.

El choque entre La Tri y la albiceleste no solo definirá posiciones en la tabla, sino que también promete reunir a miles de aficionados que quieren vivir la emoción en comunidad.

Cuatro puntos para ver el partido en pantallas gigantes

Con el fin de ofrecer espacios seguros y familiares, el Municipio de Guayaquil instalará pantallas gigantes en distintos sectores de la ciudad:

  • Parque Forestal (avenida Quito)
  • Parque Samanes (concha acústica)
  • Plaza Guayarte (plazoleta central)
  • Malecón 2000 (palco junto al Hemiciclo de la Rotonda)

Según anunció el Municipio de Guayaquil,  en cada uno de estos lugares habrá presencia de Agentes de Control Municipal y personal de la ATM, quienes se encargarán de resguardar el orden y coordinar la movilidad durante el evento.

Se espera que el fútbol una a los guayaquileños

La iniciativa llega en un momento marcado por la compleja situación de violencia e inseguridad que atraviesa Guayaquil. 

Sin embargo, las autoridades locales buscan que actividades como esta devuelvan a los ciudadanos la posibilidad de reunirse en espacios públicos, fomentando la convivencia y reforzando el sentido de identidad nacional.

El encuentro de Ecuador contra Argentina no solo representa un reto deportivo, sino también una oportunidad para que la ciudad se una alrededor del fútbol. Se espera  que el deporte sea un puente para la unidad y la esperanza, incluso en medio de las dificultades cotidianas.

