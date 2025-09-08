Eliminatorias 2025: Argentina se concentra en Guayaquil para medir a Ecuador

Argentina aterriza en Guayaquil con un plan distinto al habitual. Sin entrenar en suelo ecuatoriano, la selección decidió viajar con 24 horas antes para enfrentar a Ecuador, el 9 de septiembre. Una apuesta arriesgada, pero que refleja confianza en el grupo y en el trabajo que han consolidado en los últimos años.

La ausencia de Lionel Messi marca el pulso de esta jornada. El 10 no estará, y su futuro en la Copa del Mundo de 2026 sigue siendo una incógnita. Scaloni evita presiones, mientras sostiene que la base de su plantilla no cambiará mucho para la gran cita en Canadá, Estados Unidos y México.

Los goleadores de Ecuador y Argentina en las eliminatorias

Argentina con varias bajas estará en el Monumental

Partido Ecuador vs Argentina: Con estas variantes en la alineación iría la Tri Leer más

A las bajas del capitán se suman las de Cristian Romero y Enzo Fernández, lo que obliga al técnico a redibujar su once inicial. Sin embargo, en la Albiceleste conviven experiencia y juventud. Otamendi, en su despedida de las Eliminatorias como visitante, portará la cinta de capitán y recibirá un reconocimiento simbólico por su trayectoria.

El presente argentino también se apoya en la frescura de nuevos talentos. Scaloni insiste en que la idea no ha variado: mantener la identidad, jugar con sentido de pertenencia y mostrar respeto dentro y fuera de la cancha. Esos principios son la brújula que guía a un plantel que ya supo tocar la gloria.

El entrenador de Argentina Lionel Scaloni EFE/Luciano González

El duelo contra Ecuador se presenta exigente. La Tricolor ha demostrado un estilo definido.

En el estadio Monumental de Guayaquil, Argentina pondrá a prueba su fortaleza mental y futbolística, sabiendo que, incluso sin Messi, sigue siendo un rival temible.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!