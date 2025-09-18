Ranking FIFA septiembre: ¿Qué puesto ocupa Ecuador en la lista?

Ecuador escala en el Ranking FIFA y pelea por meterse al bombo dos en el sorteo mundialista

Ecuador quedó en el segundo puesto de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El empate (0-0) de Ecuador frente a Paraguay en Asunción y la victoria sobre Argentina (1-0) marcaron un antes y un después para la Tricolor en septiembre.

Más allá de los resultados, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece logró un objetivo importante: subir al puesto 24 del Ranking FIFA, alcanzando los 1588,04 puntos y dejando claro que el proceso avanza con paso firme.

Ecuador buscar terminar en el bombo 2 del sorteo del Mundial. API

Los partidos que tiene que jugar Ecuador

El reto ahora trasciende lo futbolístico. En los amistosos de octubre y noviembre, frente a Canadá, Estados Unidos, México y Nueva Zelanda, Ecuador buscará no solo consolidar su estilo de juego, sino también un lugar estratégico en el bombo dos del sorteo mundialista.

Para ello necesita escalar hasta el puesto 22 o 23, donde actualmente se encuentran República Checa (1593,19 puntos) y Austria (1601,86).

Las cuentas son claras: unas victorias en la próxima gira internacional podrían catapultar a la Tri y darle ventaja competitiva en el futuro sorteo. El triunfo frente a Argentina ya demostró que Ecuador puede mirar de frente a las potencias; ahora, el desafío será sostener esa ambición y transformarla en puntos FIFA.

El camino está trazado: ganar, sumar y soñar con estar entre los grandes en el bombo dos de la FIFA.

España es la selección número 1 del Mundo. Archivo

La situación en el resto del Ranking.

España recuperó la cima del ranking FIFA y puso fin al dominio de Argentina, que había liderado desde abril de 2023. La campeona de Europa vuelve al primer puesto después de más de una década, pues no ocupaba esa posición desde junio de 2014. En el podio también se ubica Francia, que ascendió al segundo lugar, relegando a la Albiceleste al tercero.

Entre los diez primeros se movieron las piezas: Portugal (5.º), Croacia (9.º) e Italia (10.º) escalaron, mientras que Brasil cayó al sexto puesto y Alemania protagonizó la mayor caída, descendiendo al duodécimo lugar y quedando fuera del top 10 por primera vez desde octubre de 2024.

