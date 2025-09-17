Expreso
“En el plan de Beccacece estas destinado a la eficacia” | Pódcast El Jueguito

El sexto capítulo del pódcast de EXPRESO y EXTRA trajo el tema: Beccacece, ¿el DT que necesita la Tri rumbo al Mundial 2026?

Sebastián Beccacece, ¿es el DT que necesita la Tri rumbo al Mundial 2026? fue el tema que abrió miércoles 17 de septiembre de 2025 el debate entre los integrantes de El Jueguito, el nuevo pódcast de EXTRA y EXPRESO.

Sttefano Dueñas, periodista en distintas plataformas e integrante del panel, rompió la calma afirmando que “esta selección a pesar de Beccacece está en el Mundial”, lo que fue el fósforo que encendió los comentarios.

Ante esto, Daniel Navas soltó que “no es tan así” y amplió Beccacece es un entrenador que te pone el comedor en medio de la sala o el inodoro en la cocina, lo que resulta chocante y lo ven nocivo y hace daño, pero el tema es que le está funcionando”.

En ese sentido se inclinó el periodista José Carlos Crespo, otro de los ponentes en el pódcast. “Por eso ha experimentado con (Alan) Franco como lateral o Piero (Hincapié) por la banda, eso es lo que Beccacece quiere y eso a esta altura es muy difícil que cambie, porque desde el partido con Venezuela en marzo, viene ejecutando el mismo plan”.

Entre tanto, para el exportero Esteban Dreer, lo único que le preocupa de ese plan es “que estas destinado a la eficacia con las pocas situaciones que generas”.

Tras el intenso debate, los cuatro panelistas coincidieron en que no es momento de cambiar entrenador a pocos meses antes del Mundial 2026.

¿Cómo ver El Jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXTRA.

