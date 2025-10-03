Periodista Simón Cañarte tras infarto: “Mi situación es dura, necesito de su ayuda"

Simón Cañarte, reconocido periodista deportivo de radio y televisión, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Ampliamente conocido por su pasión por el fútbol y su gusto por la música salsa, Cañarte ha tenido que enfrentar un problema de salud que ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad deportiva ecuatoriana.

En un video compartido recientemente, el periodista abrió su corazón y relató la gravedad de su situación: “No sé si sepan de mi salud, hace tres semanas me dio un infarto, prácticamente he vuelto a la vida, gracias a Dios. No es algo sencillo, fácil, poco a poco voy mejorando, pero mi situación requiere hacer mucha terapia, porque he quedado demasiado delgado, hay que recuperar musculatura”.

Todo lo que necesita Simón Cañarte

Se vienen muchos gastos para Cañarte

Cañarte explicó que el proceso de recuperación es costoso y constante: “Aquello conlleva mucho gasto, al igual que las medicinas, que no son para nada baratas, tengo que tomarlas de por vida”.

Con esta confesión, el periodista apeló a la solidaridad de quienes lo han seguido durante años y al cariño de sus colegas: “Apelando a su buen corazón, y apelando a la amistad que nos une, ojalá me puedan ayudar con algo para salir adelante, recuperarme pronto, volver al trabajo y a la vida diaria, pero eso sí, cuidando el proceso”.

Una ayuda por su salud

El pedido de ayuda es claro y directo. Simón Cañarte solicitó que los interesados se comuniquen por mensaje de texto, evitando llamadas telefónicas, para recibir los datos de la cuenta destinada a su tratamiento: “Mi celular es el 0990816369, no me llamen, escríbanme, para darle el número de cuenta, muchas gracias amigos”.

Simón Cañarte tras un infarto dijo: “Necesito de su ayuda”. ARCHIVO

Entre la emoción de sus palabras y la evidente fragilidad física que muestra, el periodista deja un mensaje de esperanza y resiliencia. Su historia no solo refleja la lucha de un profesional por recuperar su salud, sino también la fuerza de la solidaridad y la unidad de quienes valoran su labor y compromiso con el deporte ecuatoriano.

