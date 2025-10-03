Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

mushuc runa copa sudamericana
Mushuc Runa hace historia en la Copa Sudamericana 2025, pero se puede ir a la Serie B en el 2026.cortesia

Luis Chango anuncia dura sanción si Mushuc Runa desciende a la Serie B en 2025

La drástica decisión de Luis Chango si Mushuc Runa desciende a la Serie B

El fútbol, con su cara de gloria y su rostro de tragedia, le está mostrando a Mushuc Runa una lección de contrastes. Hace apenas unos meses, el “Ponchito” fue noticia continental tras una destacada participación en la Copa Sudamericana 2025. 

RELACIONADAS

Hoy, el club de la comunidad indígena se ve forzado a pelear la permanencia en el cuadrangular del descenso, junto a Manta, Vinotinto y Técnico Universitario.

Luis Chango
Luis Chango ya dijo lo que iba a pasar si el Ponchito se va a la serie B.Archivo
neymar sdds

Neymar responde a polémicas declaraciones y abre batalla legal en Brasil

Leer más

Chango ya dijo lo que se viene

El cambio de escenario ha golpeado fuerte a la hinchada, pero más aún a la interna del equipo, donde las declaraciones de Luis Fernando Chango han sacudido cualquier posible respiro. “Si descienden, que se larguen. Ni siquiera se asomen a mi oficina. Tendrán que ir a cobrar vía Federación Ecuatoriana de Fútbol”, advirtió el dirigente, dejando claro que en su gestión no hay espacio para lo que él llama “mediocridad”.

RELACIONADAS

Chango recordó que el club ha dado todas las condiciones: “Hasta yo ando pagando las vergüenzas, porque el equipo tiene toda la logística como los grandes. Tenemos un bus Marco Polo traído de Brasil, que no tiene ningún equipo en Ecuador”.

RELACIONADAS

Nada de premios, se vienen los castigos

En su discurso, no hay concesiones ni promesas de premios por la salvación. Por el contrario, el mensaje es duro: “Nosotros no damos premios. Castigamos a los que no rinden. Si pierden la categoría, los contratos terminarán y tendrán que demandar para cobrar”, dijo Chango en ABC.

El contraste entre la ilusión vivida en torneos internacionales y el presente de incertidumbre refleja la montaña rusa que significa el fútbol ecuatoriano. Mushuc Runa, el equipo de la sierra que logró ser protagonista fuera del país, hoy se aferra a la permanencia y a un futuro que pende de un cuadrangular decisivo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Vuelos directos entre Ecuador y Estados Unidos se duplicarán desde fin de año

  2. Banco del Pacífico niega haber alcanzado acuerdo con Emelec sobre millonaria deuda

  3. Periodista Simón Cañarte tras infarto: “Mi situación es dura, necesito de su ayuda"

  4. Titi Aguilar: A fines de octubre llegará su hija, Victoria

  5. ¿Dónde y cuándo será el Budokan 2025 en Guayaquil?

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

  5. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

Te recomendamos