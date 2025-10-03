Luis Chango anuncia dura sanción si Mushuc Runa desciende a la Serie B en 2025

Mushuc Runa hace historia en la Copa Sudamericana 2025, pero se puede ir a la Serie B en el 2026.

El fútbol, con su cara de gloria y su rostro de tragedia, le está mostrando a Mushuc Runa una lección de contrastes. Hace apenas unos meses, el “Ponchito” fue noticia continental tras una destacada participación en la Copa Sudamericana 2025.

Hoy, el club de la comunidad indígena se ve forzado a pelear la permanencia en el cuadrangular del descenso, junto a Manta, Vinotinto y Técnico Universitario.

Luis Chango ya dijo lo que iba a pasar si el Ponchito se va a la serie B. Archivo

Neymar responde a polémicas declaraciones y abre batalla legal en Brasil Leer más

Chango ya dijo lo que se viene

El cambio de escenario ha golpeado fuerte a la hinchada, pero más aún a la interna del equipo, donde las declaraciones de Luis Fernando Chango han sacudido cualquier posible respiro. “Si descienden, que se larguen. Ni siquiera se asomen a mi oficina. Tendrán que ir a cobrar vía Federación Ecuatoriana de Fútbol”, advirtió el dirigente, dejando claro que en su gestión no hay espacio para lo que él llama “mediocridad”.

Chango recordó que el club ha dado todas las condiciones: “Hasta yo ando pagando las vergüenzas, porque el equipo tiene toda la logística como los grandes. Tenemos un bus Marco Polo traído de Brasil, que no tiene ningún equipo en Ecuador”.

Nada de premios, se vienen los castigos

En su discurso, no hay concesiones ni promesas de premios por la salvación. Por el contrario, el mensaje es duro: “Nosotros no damos premios. Castigamos a los que no rinden. Si pierden la categoría, los contratos terminarán y tendrán que demandar para cobrar”, dijo Chango en ABC.

El contraste entre la ilusión vivida en torneos internacionales y el presente de incertidumbre refleja la montaña rusa que significa el fútbol ecuatoriano. Mushuc Runa, el equipo de la sierra que logró ser protagonista fuera del país, hoy se aferra a la permanencia y a un futuro que pende de un cuadrangular decisivo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!