mushuc runa luis chango
Luis Alfonso Chango es el presidente vitalicio de Mushuc Runa.cortesía

Luis Chango responde a Independiente: “¿Michel quiere cárcel, disculpas o dinero?”

“Somos el peor equipo si descendemos”, dijo Chango sobre Mushuc Runa

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa Sporting Club, volvió a encender la polémica en el fútbol ecuatoriano. Esta vez su enfrentamiento es con Independiente del Valle, que lo ha llevado ante un juez para que presente pruebas documentales de sus fuertes declaraciones contra el arbitraje tras el empate 2-2 entre el “Ponchito” y los “Rayados” en la fecha 29 de la LigaPro.

El dirigente ambateño no se retractó de sus palabras y, por el contrario, elevó el tono: “Era que traigan árbitros brasileños para que se roben el partido”, dijo desde las gradas, y luego insistió en que no teme a lo que venga. “Si es necesario acudiremos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la LigaPro o incluso a la justicia ordinaria. Invito a los 26 equipos a que hagamos lo mismo, porque ya no se puede confiar en estas instituciones”, declaró a ABC.

mushuc runa vs independiente
El duelo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle estuvo marcado por polémicas.API

Chango pregunta que es lo que desean de él

Luis Chango y su eliminación de Copa Sudamericana.

Luis Chango analiza disculparse con IDV por acusaciones de supuesto "robo" arbitral

En medio del cruce, Chango apuntó directamente contra Michel Deller, dirigente de Independiente del Valle: “Que diga qué busca conmigo: ¿ponerme preso, una indemnización económica, una disculpa pública? A mí no tienen que preguntarme nada”, disparó.

El conflicto legal llega en un momento crítico para el Mushuc Runa, que pelea por evitar el descenso. Chango fue contundente al describir la situación: “Todos estamos iguales, a un punto de diferencia. Técnico tiene 28, Mushuc Runa 27, Minotinto 27 y Manta 26. Cualquiera puede descender. Si terminamos en los puestos 13, 15 o 16, simplemente seremos el equipo más malo del Ecuador. Esa es la realidad”.

Una vez más, las frases explosivas de Luis Alfonso Chango no pasan desapercibidas y mantienen al fútbol ecuatoriano en vilo, entre disputas legales, polémicas arbitrales y la tensión de la recta final de la LigaPro.

