Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Luis Chango
Luis Chango tuvo un cruce de palabras con Independiente del Valle.Archivo

Luis Chango y Zubeldía deberán responder ante un juez tras reclamo de Independiente

IDV toma medidas legales y enfrenta a Chango y Zubeldía por calumnias al club

Independiente del Valle, conocido por mantener un perfil bajo y evitar polémicas, decidió poner un límite. Todo comenzó tras las declaraciones de Luis Alfonso Chango, presidente de Mushuc Runa, quien desde las gradas del estadio Echaleche comentó en el último duelo de LigaPro entre IDV y Mushuc Runa: “Era que traigan árbitros brasileños para que se roben el partido”, en referencia a la Copa Sudamericana.

RELACIONADAS

A esto se sumaron las palabras de Luis Zubeldía, exentrenador de Barcelona y ahora en Fluminense, quien recordó en Clank: “Hay un penal que me cobran allá por 2013. Se decía que Independiente del Valle tenía mucha influencia en la Federación y con los árbitros. Deller es un tipo muy militante”.

Andrés Larriva Independiente del Valle
Andrés Larriva, gerente comercial de Independiente del Valle, hizo el anuncio oficial a juicio.Karina Defas / Expreso

De frente va Independiente del Valle

Jannik Sinner y Learner Tien en Beijing

Jannik Sinner, campeón del ATP 500 de Beijing en China un año después

Leer más

Ante esto Andrés Larriva, dirigente de Independiente del Valle, emitió un comunicado claro y contundente: “IDV es un club distinto. Creemos en el juego limpio, en el esfuerzo y en el trabajo bien hecho. Hasta ahora nos mantuvimos alejados de polémicas, pero algunos han cruzado la línea demasiadas veces. De ahora en adelante responderemos las calumnias”.

RELACIONADAS

El mensaje fue directo: “Quienes acusen al IDV de irregularidades deberán probarlo. Nuestros resultados hablan por sí solos dentro y fuera del país y no serán manchados por la ligereza de nadie”.

Los Rayados van con dos nombres

El club también mencionó a los responsables: “En los últimos días, Chango y Zubeldía se han permitido acusar a nuestro equipo y sus dirigentes. Acusar a alguien de inmoralidades y trampas es un delito y deberán asumir sus palabras”.

RELACIONADAS

Independiente del Valle anunció acciones legales contra Chango y Zubeldía, además de solicitar a la LigaPro un proceso sancionador contra Mushuc Runa por el episodio final del último partido. “Que repitan delante de un juez lo que gritan en la cancha o sus recuerdos en entrevistas. Si esto es necesario, lo haremos. Reciban el mensaje: el IDV se respeta”, concluyó el comunicado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Luis Chango y Zubeldía deberán responder ante un juez tras reclamo de Independiente

  2. Fiestas de Guayaquil comenzaron con el tradicional desfile estudiantil

  3. Cierre del Gobierno federal en EE.UU.: Impacto en vuelos y turismo

  4. Feriado octubre 2025: Puente largo, eventos y conciertos en Guayaquil

  5. Pueblo Kichwa desconoce autoridad de presidente de la Sierra Norte, ¿qué ocurre?

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Municipio de Guayaquil cambia las reglas para sacar permisos de instalación de rejas

  3. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  5. Paola Pabón niega uso de maquinaria de la prefectura en el paro nacional

Te recomendamos