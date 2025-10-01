Luis Chango y Zubeldía deberán responder ante un juez tras reclamo de Independiente

Independiente del Valle, conocido por mantener un perfil bajo y evitar polémicas, decidió poner un límite. Todo comenzó tras las declaraciones de Luis Alfonso Chango, presidente de Mushuc Runa, quien desde las gradas del estadio Echaleche comentó en el último duelo de LigaPro entre IDV y Mushuc Runa: “Era que traigan árbitros brasileños para que se roben el partido”, en referencia a la Copa Sudamericana.

A esto se sumaron las palabras de Luis Zubeldía, exentrenador de Barcelona y ahora en Fluminense, quien recordó en Clank: “Hay un penal que me cobran allá por 2013. Se decía que Independiente del Valle tenía mucha influencia en la Federación y con los árbitros. Deller es un tipo muy militante”.

Andrés Larriva, gerente comercial de Independiente del Valle, hizo el anuncio oficial a juicio. Karina Defas / Expreso

De frente va Independiente del Valle

Ante esto Andrés Larriva, dirigente de Independiente del Valle, emitió un comunicado claro y contundente: “IDV es un club distinto. Creemos en el juego limpio, en el esfuerzo y en el trabajo bien hecho. Hasta ahora nos mantuvimos alejados de polémicas, pero algunos han cruzado la línea demasiadas veces. De ahora en adelante responderemos las calumnias”.

El mensaje fue directo: “Quienes acusen al IDV de irregularidades deberán probarlo. Nuestros resultados hablan por sí solos dentro y fuera del país y no serán manchados por la ligereza de nadie”.

El club también mencionó a los responsables: “En los últimos días, Chango y Zubeldía se han permitido acusar a nuestro equipo y sus dirigentes. Acusar a alguien de inmoralidades y trampas es un delito y deberán asumir sus palabras”.

Independiente del Valle anunció acciones legales contra Chango y Zubeldía, además de solicitar a la LigaPro un proceso sancionador contra Mushuc Runa por el episodio final del último partido. “Que repitan delante de un juez lo que gritan en la cancha o sus recuerdos en entrevistas. Si esto es necesario, lo haremos. Reciban el mensaje: el IDV se respeta”, concluyó el comunicado.

