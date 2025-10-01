Jannik Sinner, campeón del ATP 500 de Beijing en China un año después

El italiano no permitió ningún tipo de sorpresa en el partido y se llevó con facilidad el título a casa

Jannik Sinner le ganó el título al novato Learner Tien en el ATP 500 de Beijing.

Jannik Sinner volvió a ganar este miércoles 1 de octubre el ATP 500 Tour en China, luego de perderlo en el 2024 contra quien ha sido su 'némesis' (deportivamente hablando), Carlos Alcaraz.

Ahora, sin el español al acecho, Sinner consiguió llevarse el trofeo al bolsillo, venciendo al inexperimentado Learner Tien, quien apenas pudo ganarle 4 juegos al italiano, y como era de esperarse, este no tuvo piedad y ganó 6-2, 6-2 para cumplir con las expectativas del publico.

El partido ya empezaba difícil para el americano Tien este miércoles, quien en el primer juego del set, en el tercer break point, permitió una ruptura de Sinner, dejando que Sinner empiece su acolchonado camino hacia el trofeo en Beijing.

El resto del partido sería casi que un pasatiempo para el numero 2 del mundo, quebrando de nuevo en el quinto juego y dejando el set point para su turno. 6-2 terminó la primera parte.

El segundo set fue más de lo mismo. Pese a que Tien tuvo una oportunidad de break point en el segundo juego, no pudo concretar el punto necesario para quebrar el marcador y sucumbió ante la velocidad de Sinner. El tenista de San Cándido volvió a al break point en el quinto y séptimo juego, para lograr el match point y ponerle su nombre al título del abierto de Beijing.

La batalla de Jannik Sinner con el calendario

Luego de llevarse el trofeo, Sinner en rueda de prensa se sumó a la queja de colegas como Iga Swiatek y Carlos Alcaraz, en donde declaró su postura sobre el apretado calendario del mundo del tenis.

"Yo también me he perdido varios torneos. El año pasado, por ejemplo, no jugué algunos. Llega un momento en que tienes que perderte torneos. Siempre puedes elegir. Por eso digo: sí, son torneos obligatorios, pero al final puedes elegir. Siempre he elegido, y seguiré haciéndolo, lo que mejor me conviene" contó el italiano

Jannik Sinner dando declaraciones después de ganar el abierto de Beijing. Cortesía

Lo que opina Jannik Sinner sobre las comparaciones con Novak Djokovic

Sinner se convierte en uno de los jugadores con más de un título en el ATP tour de China, ubicándose junto a Rafael Nadal (2) y Novak Djokovic (6). La prensa le consultó sobre su opinión de estas comparaciones.

"No creo justo compararme con él, es una leyenda. Yo solo tengo 24 años y trato de jugar buen tenis. Estoy ya muy feliz con dos títulos aquí, aunque ese número no creciera más. El futuro dirá" dijo.

Lo que se viene para Jannik Sinner



Ahora el italiano jugará el Masters de Shanghái, torneo donde tampoco estará presente Carlos Alcaraz y donde Sinner busca aprovechar sacar puntos para ponerse mucho más cerca del Top 1 mundial ATP.

El torneo ya comenzó el 1 de octubre, pero aún se espera la confirmación del horario en el que participará Jannik Sinner.