Barcelona vs PSG: Dónde ver EN VIVO y hora del juego por Champions League 2025-26

PSG visita a FC Barcelona en la segunda fecha de la Champions League 2025-26.

París Saint Germain (PSG), con el defensor ecuatoriano Willian Pacho como titular en la zaga, visitará este miércoles 1 de octubre de 2025 al FC Barcelona, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

El duelo se disputará desde las 14:00 (hora de Ecuador) en el Estadio Olímpico de Montjuic, actual casa del conjunto catalán mientras se remodela el Camp Nou.

Así llegan PSG y Barcelona a la segunda fecha de la Champions 2025-26

Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar en la jornada inaugural, pero con realidades distintas en la tabla de posiciones.

PSG ocupa el quinto lugar, mientras que los Culés se encuentran en la casilla 14, debido a la diferencia de goles.

Willian Pacho será titular en la defensa del PSG

El cuadro parisino afrontará este partido con bajas sensibles. No estarán disponibles tres de sus principales figuras ofensivas: Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro 2025, Désiré Doué ni Khvicha Kvaratskhelia.

No obstante, PSG apostará por una defensa sólida liderada por el ecuatoriano Willian Pacho, quien se ha consolidado como estrella y tendrá la tarea de frenar el ataque de Barcelona, comandado Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

Dónde ver el partido Barcelona vs PSG en Ecuador

En Ecuador, el compromiso podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ y por el canal de televisión pagada ESPN.

