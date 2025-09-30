Así quedó la tabla de posiciones de Champions League, tras Kairat vs Real Madrid

Real Madrid derrotó 5-0 a Kairat en Pavlodar, con triplete de Mbappé, y ahora es segundo en la Champions League 2025-26

Real Madrid consiguió un valioso triunfo en su visita al Kairat, por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

El conjunto español se impuso por 5-0 este martes 30 de octubre de 2025, en el Ortalyq Stadıon de Pavlodar, Kazajistán.

El Ortalyq Stadıon fue testigo del doblete de Mbappé

La gran figura del partido fue Kylian Mbappé, quien anotó los dos goles de los Merengues. El primero llegó desde el punto penal al minuto 25, mientras que el segundo lo marcó al 52, tras una brillante definición en solitario frente al arquero, y el tercero con un remate desde afuera del área.

Mbappé marcó un doblete ante Kairat. EFE

Así queda la tabla de posiciones tras la victoria de Real Madrid



Con esta victoria, Real Madrid suma seis puntos en la competencia, producto de dos triunfos consecutivos, y asciende al primer lugar de la tabla de posiciones en la Champions League 2025-26.

Kairat se hunde en la clasificación con dos derrotas seguidas

En contraste, Kairat sigue sin poder sumar unidades, con dos derrotas en sus primeros dos partidos, lo que lo deja en el último puesto de la clasificación.

El club kazajo deberá mejorar su rendimiento si quiere tener opciones de avanzar a la siguiente fase.

Con una actuación destacada de Mbappé y un equipo sólido a pesar de las bajas, Real Madrid se afirma como candidato en esta Champions League, mientras Kairat deberá remar desde el fondo para salir de la zona baja.

La tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

Resultados de la fecha 2

