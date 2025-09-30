Galatasaray vs. Liverpool: hora y cómo ver en vivo el partido de Champions

Liverpool quiere mantener su buen inicio en la fase de liga de la Champions en la visita a un golpeado Galatasaray

Liverpool se estrenó en la Champions con un triunfo en casa sobre el Atlético de Madrid.

Por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, Liverpool visita a Galatasaray el martes 30 de septiembre, desde las 14:00 (de Ecuador), en el estadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park de Estambul.

Te invitamos a leer: El Nacional suma problemas: deuda con Omar Asad podría dejarlo sin fichar hasta 2027

El cuadro inglés llega fortalecido tras un debut exitoso frente al Atlético de Madrid, al que superó con solvencia en Anfield. Los dirigidos por Arne Slot demostraron estar en buena forma, con un juego ofensivo equilibrado y una defensa sólida que les permitió neutralizar a los españoles, que también lo han demostrado en la Premier League, de la que son líderes.

Ahora, el objetivo es mantener esa buena racha a un escenario históricamente complicado como el del Galatasaray, donde el fervor de la hinchada turca suele convertir cada partido en una auténtica caldera.

El desafío del Galatasaray

Mauro Icardi (i) es el referente ofensivo del Galatasaray. CORTESÍA

El equipo turco, uno de los históricos del continente, atraviesa un momento difícil en competiciones europeas. El Galatasaray acumula siete encuentros en torneos continentales sin conocer la victoria, un registro que refleja la irregularidad de un plantel que no termina de encontrar el rumbo en el máximo torneo de clubes.

En su estreno en esta edición de la Champions cayó goleado 5-1 por el Frankfurt alemán, lo que lo obliga a reaccionar ante un rival de jerarquía si no quiere complicarse desde el inicio en sus aspiraciones de clasificación.

La presión será máxima en el estadio Ali Sami Yen, donde los locales saben que no pueden dejar escapar unidades. Una derrota frente al Liverpool podría dejarlos rezagados en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, por lo que el técnico Okan Buruk prepara un planteamiento ofensivo liderado por el argentino Mauro Icardi.

Mohamed Salah, cerca de un récord histórico

Mohamed Salah estará en la ofensiva del Liverpool en Estambul. NEIL HALL / EFE

Gran parte de la atención en el partido estará puesta en Mohamed Salah, estrella del Liverpool y referente indiscutible en la Champions League. El egipcio se encuentra a dos goles de alcanzar los 50 tantos en la competición, una cifra que le permitiría erigirse en el primer jugador africano en lograrlo.

Ese hito coloca a Salah en el umbral de la historia del torneo, ya que lo situaría en una élite goleadora que solo unos pocos futbolistas han alcanzado. Su influencia en el juego del Liverpool es total: velocidad, desequilibrio, definición y liderazgo dentro del vestuario.

Datos claves del partido

Fecha: Martes 30 de septiembre

Hora: 14.00 (de Ecuador)

Estadio: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Transmite: ESPN y Disney+

Sigue EN VIVO Galatasaray vs. Liverpool

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!