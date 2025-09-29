El Nacional suma problemas: deuda con Omar Asad podría dejarlo sin fichar hasta 2027

El entrenador argentino ganó demanda por incumplimiento de contrato. Si el club no paga en el plazo, será sancionado por FIFA

El Nacional no logra salir de la crisis deportiva y administrativa que lo ha acompañado durante todo el 2025. A los problemas financieros que arrastra desde hace varios años, ahora se suma una nueva demanda que compromete seriamente al club militar. El protagonista es Omar Asad, el entrenador argentino que estuvo al frente del equipo durante el primer semestre de esta temporada y que salió en junio denunciando falta de pagos.

De acuerdo con información de Mr. Offsider, la solicitud presentada por el estratega fue aceptada parcialmente, lo que significa que la institución deberá desembolsar un monto considerable. En total, El Nacional tendrá que cancelar 80.750 dólares por remuneraciones adeudadas y 48.450 dólares adicionales como indemnización por incumplimiento de contrato, sumando una cifra cercana a los 129.200 dólares.

El reclamo de Asad era una de las alternativas que manejaba el estratega. El Turco había denunciado públicamente en junio que no recibía su salario desde enero, mes en que asumió el mando del equipo. La falta de pagos precipitó su salida, dejando un ambiente de inconformidad y malestar entre jugadores y cuerpo técnico.

La situación refleja una vez más las dificultades administrativas que atraviesa la dirigencia del club capitalino, que en los últimos años se ha visto envuelto en múltiples procesos judiciales y reclamos económicos por parte de futbolistas, técnicos y proveedores.

Consecuencias deportivas y administrativas

El Nacional se salvó de disputar el cuadrangular del descenso. KARINA DEFAS / EXPRESO

El problema no termina en el pago de la deuda. El Nacional dispone únicamente de 45 días de plazo para cumplir con la resolución. En caso de incumplimiento, el club enfrentará una sanción severa: la prohibición de inscribir jugadores durante tres periodos consecutivos.

El castigo es idéntico al que sufrió Emelec y que le impidió reforzarse en el mercado de pases hasta mediados de 2025. De aplicarse, los militares no podrían fichar futbolistas hasta mediados de 2027, un castigo que comprometería de manera directa su capacidad competitiva en los próximos torneos.

