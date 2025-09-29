FEF implementará plataforma para detectar amaños en el fútbol ecuatoriano

Francisco Egas reveló que el sistema se implementará con apoyo FIFA y Conmebol, y será acompañado de capacitaciones técnicas

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, durante la firma de una nueva alianza comercial con Hispana Seguros.

Ante los recientes cuestionamientos sobre la legitimidad de algunos resultados en los campeonatos de la Serie A y B del fútbol ecuatoriano, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció que ya trabaja en la implementación de una plataforma tecnológica para el control de amaños de partidos y apuestas deportivas.

Francisco Egas, presidente de la FEF, reveló este lunes 29 de septiembre que ya existen acercamientos con organismos internacionales. “Ya venimos trabajando con FIFA y Conmebol en tratar de montar en Ecuador una plataforma de control. En breve (no especificó cuándo) van a venir a capacitarnos. Esperemos hasta fin de año poder tener ya montado la plataforma de control de amaño de partidos y apuestas. Esperemos que eso nos lleve a poder identificar mejor este mal”, afirmó el directivo, visiblemente preocupado.

El dirigente subrayó que la situación económica que atraviesa el balompié nacional es un factor que favorece la penetración de mafias en los clubes más vulnerables.

“La verdad es que si hay jugadores que no han cobrado hace 4 o 5 meses, si hay árbitros que no se les pagan sus haberes y técnicos que no cobran, hacen que sea más fácil el que toda esta mafia penetre dentro de las estructuras del fútbol”, explicó Egas.

El titular de la FEF también alertó sobre la necesidad de mirar más allá de los partidos sospechosos y abordar los problemas estructurales del deporte nacional. “A parte de ocuparnos de los partidos que evidentemente han tenido una anomalía, tenemos que preocuparnos de todo el ecosistema del fútbol porque ese es nuestro principal problema. Un fútbol en crisis que hace que esto sea mucho más dable en el Ecuador”.

Además, se mostró abierto a colaborar con la LigaPro, organizadora de los torneos de Serie A y B, en caso de que se conforme una mesa técnica conjunta. “Vamos a estar abierto a cualquier iniciativa que venga de cualquier parte para mejorar estos temas”, puntualizó.

