Pervis Estupiñán rompe el silencio: Esto dijo de la expulsión con AC Milan en Italia

El jugador tricolor vio la tarjeta roja en el duelo ante Napoli y esta fue su respuesta en redes sociales. No se guardó nada

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán se refirió a su reciente expulsión en la victoria del AC Milan por 2-1 sobre el Napoli en la quinta jornada de la Serie A de Italia. A pesar del triunfo de su equipo, el tricolor calificó el partido como una "noche agridulce" en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Instagram.

Lea también: Moisés Caicedo, enfurecido en la derrota de Chelsea ante Brighton: Esto hizo (Video)

El defensa, quien juega su primera temporada con el conjunto rossoneri, fue expulsado a los 57 minutos por una falta que provocó un penal, el cual posteriormente fue convertido por el belga Kevin De Bruyne, dándole el descuento al vigente campeón italiano.

A pesar de su salida prematura del partido, Estupiñán expresó su orgullo por la actuación de su equipo: "Noche agridulce para mí personalmente, pero orgulloso de todo nuestro equipo por su duro trabajo y sacrificio para ganar con un jugador menos y contra un duro oponente. Gracias de nuevo a toda nuestra gente rossoneri por su apoyo y fortaleza, especialmente en momentos difíciles".

Jugadores de AC Milan festejaron la victoria 2-1 ante Napoli en San Siro. MATTEO BAZZI

Liga Pro | Tabla de posiciones: ¿Cómo quedan los hexagonales y el cuadrangular final? Leer más

El triunfo del Milan se selló con los goles de Alexis Saelemaekers y Christian Pulisic, anotados a los 3 y 32 minutos, respectivamente. Con este resultado, el equipo lidera la tabla del campeonato local con 12 puntos, superando al Napoli por goles de diferencia y de la misma marea a Roma.

¿Cuándo vuelve a jugar AC Milan en Italia?



Luego de este compromiso el conjunto rossoneri apuntará a seguir en la cima de la Serie A de Italia, pero el próximo rival será de peso. Deberá a enfrentar en condición de visitante a Juventus, el domingo 5 de octubre a las 13:45 (hora de Ecuador). Aquí no estará Pervis tras la última expulsión.

Roja a Pervis Estupiñán por esta infracción en Milan vs. Napoli. ¿Qué te parece?



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nY7n1vVX0i — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!