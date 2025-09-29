Expreso
pervis estupiñán ac milan expulsión
Pervis Estupiñán (i) reclamó la expulsión al árbitro en AC Milan vs Napoli.AFP

Pervis Estupiñán rompe el silencio: Esto dijo de la expulsión con AC Milan en Italia

El jugador tricolor vio la tarjeta roja en el duelo ante Napoli y esta fue su respuesta en redes sociales. No se guardó nada

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán se refirió a su reciente expulsión en la victoria del AC Milan por 2-1 sobre el Napoli en la quinta jornada de la Serie A de Italia. A pesar del triunfo de su equipo, el tricolor calificó el partido como una "noche agridulce" en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Instagram.

El defensa, quien juega su primera temporada con el conjunto rossoneri, fue expulsado a los 57 minutos por una falta que provocó un penal, el cual posteriormente fue convertido por el belga Kevin De Bruyne, dándole el descuento al vigente campeón italiano.

A pesar de su salida prematura del partido, Estupiñán expresó su orgullo por la actuación de su equipo: "Noche agridulce para mí personalmente, pero orgulloso de todo nuestro equipo por su duro trabajo y sacrificio para ganar con un jugador menos y contra un duro oponente. Gracias de nuevo a toda nuestra gente rossoneri por su apoyo y fortaleza, especialmente en momentos difíciles".

Serie A - Milan vs Na (15246626)
Jugadores de AC Milan festejaron la victoria 2-1 ante Napoli en San Siro.MATTEO BAZZI
emelec orense

Liga Pro | Tabla de posiciones: ¿Cómo quedan los hexagonales y el cuadrangular final?

Leer más

El triunfo del Milan se selló con los goles de Alexis Saelemaekers y Christian Pulisic, anotados a los 3 y 32 minutos, respectivamente. Con este resultado, el equipo lidera la tabla del campeonato local con 12 puntos, superando al Napoli por goles de diferencia y de la misma marea a Roma.

¿Cuándo vuelve a jugar AC Milan en Italia?

Luego de este compromiso el conjunto rossoneri apuntará a seguir en la cima de la Serie A de Italia, pero el próximo rival será de peso. Deberá a enfrentar en condición de visitante a Juventus, el domingo 5 de octubre a las 13:45 (hora de Ecuador). Aquí no estará Pervis tras la última expulsión.

