Liga Pro | Tabla de posiciones: ¿Cómo quedan los hexagonales y el cuadrangular final?

Independiente del Valle quedó quedó como puntero absoluto. Mientras tanto, en la parte media y baja todo fue peleado

Emelec visitó a Orense en la fecha 30 de la LigaPro 2025

El fútbol ecuatoriano vive un momento determinante. Tras la finalización de la fase inicial de la LigaPro quedaron establecidos cómo se jugará la parte final del torneo y los objetivos por los que pelearán cada uno de los clubes en los dos hexagonales y el cuadrangular.

Independiente del Valle (IDV), como era conocido fechas atrás, culminó en la primera posición de forma absoluta. Con una distancia importante de puntos, los rayados aseguraron el primer cupo a la Copa Libertadores de la temporada 2026.

IDV está seguido por Barcelona, Liga de Quito, Universidad Católica, Orense y Libertad. Ellos, en ese orden, podrían buscar el título, pero la deferencia marcada por el líder deja como primera opción sellar los boletos restantes a la Libertdores y Copa Sudamericana.

Independiente del Valle recibió Delfín en la última fecha de la fase inicial de la LigaPro 2025 Karina Defas / EXPRESO

La parte media, en el segundo hexagonal, están: Deportivo Cuenca, Emelec, Aucas, Macará, El Nacional y Delfín. Estos clubes irán por dos bacantes a la Sudamericana.

En lo más bajo, los que menos sumaron en la fase inicial de la competencia, quedaron: Técnico Universitario, Vinotinto Ecuador, Mushuc Runa y Manta. Estos dos últimos ya llegaron sin opciones de salvación a la última jornada.

La recta definitoria de la LigaPro está fijada con la repartición de hexagonales y cuadrangular final, según las ubicaciones en la tabla. Unos irán por el campeonato y cupos a títulos internacionales, mientras que otros buscarán sostener su presencia en la Serie A el próximo año.

