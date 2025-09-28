Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

emelec orense
Emelec visitó a Orense en la fecha 30 de la LigaPro 2025api

Liga Pro | Tabla de posiciones: ¿Cómo quedan los hexagonales y el cuadrangular final?

Independiente del Valle quedó quedó como puntero absoluto. Mientras tanto, en la parte media y baja todo fue peleado

El fútbol ecuatoriano vive un momento determinante. Tras la finalización de la fase inicial de la LigaPro quedaron establecidos cómo se jugará la parte final del torneo y los objetivos por los que pelearán cada uno de los clubes en los dos hexagonales y el cuadrangular.

Lea también: Moisés Caicedo, enfurecido en la derrota de Chelsea ante Brighton: Esto hizo (Video)

Independiente del Valle (IDV), como era conocido fechas atrás, culminó en la primera posición de forma absoluta. Con una distancia importante de puntos, los rayados aseguraron el primer cupo a la Copa Libertadores de la temporada 2026.

RELACIONADAS

IDV está seguido por Barcelona, Liga de Quito, Universidad Católica, Orense y Libertad. Ellos, en ese orden, podrían buscar el título, pero la deferencia marcada por el líder deja como primera opción sellar los boletos restantes a la Libertdores y Copa Sudamericana.

independiente del valle
Independiente del Valle recibió Delfín en la última fecha de la fase inicial de la LigaPro 2025Karina Defas / EXPRESO
Octavio Rivero barcelona gol

Barcelona SC vs Aucas: Mira el golazo de Octavio Rivero en el Monumental (Video)

Leer más

La parte media, en el segundo hexagonal, están: Deportivo Cuenca, Emelec, Aucas, Macará, El Nacional y Delfín. Estos clubes irán por dos bacantes a la Sudamericana.

En lo más bajo, los que menos sumaron en la fase inicial de la competencia, quedaron: Técnico Universitario, Vinotinto Ecuador, Mushuc Runa y Manta. Estos dos últimos ya llegaron sin opciones de salvación a la última jornada.

RELACIONADAS

La recta definitoria de la LigaPro está fijada con la repartición de hexagonales y cuadrangular final, según las ubicaciones en la tabla. Unos irán por el campeonato y cupos a títulos internacionales, mientras que otros buscarán sostener su presencia en la Serie A el próximo año.

LigaPro: Resultados fecha 30 de la fase inicial

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tumbaco impulsa la movilidad sostenible con estacionamiento de bicicletas

  2. Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil

  3. Liga Pro | Tabla de posiciones: ¿Cómo quedan los hexagonales y el cuadrangular final?

  4. Más de 28.000 negocios inspeccionados para evitar la especulación

  5. Los Chillos y Tumbaco se preparan frente a posibles eventualidades volcánicas

LO MÁS VISTO

  1. Quinto Puente Guayaquil: ¿realmente impactará en la reducción del tránsito?

  2. “La ley no sirve para nada, Quito es tierra de nadie”: Manuela Gallegos

  3. Luis Alvarado, el legislador alterno que compra medios

  4. Daniel Noboa pone la carreta delante de los bueyes | Por Roberto Aguilar

  5. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

Te recomendamos