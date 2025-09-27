Barcelona SC vs Aucas: Mira el golazo de Octavio Rivero en el Monumental (Video)

Octavio Rivero resolvió de gran forma para anotar el primer gol del Ídolo. Así fue el tanto conseguido por el uruguayo

Barcelona se puso adelante en el marcador ante Aucas con el gol de Octavio Rivero.

Barcelona empezó el partido 'pisando' fuerte ante Aucas este sábado 27 de septiembre en el estadio Monumental, por la fecha 30 de la LigaPro. El Ídolo fue el que se puso adelante en el marcador y el que ganó protagonismo nuevamente fue el delantero uruguayo Octavio Rivero.

Se jugaban tan solo 5 minutos y el conjunto amarillo dirigido por el técnico Ismael Rescalvo salió a sorprender al rival capitalino. Luego de una rápida acción y un pase largo de Joaquín Valiente al atacante, llegó la primera del partido con buena ejecutoria con pierna derecha.

La hinchada amarilla en ele escenario deportivo, la banca de suplentes y todo en cancha celebraron el tanto conseguido por Rivero, el que sumó su octavo gol de la temporada del campeonato nacional con la camiseta de los toreros.

OCTAGOOOOOL!! 🤩



De arranque gana 1-0 @BarcelonaSC con un tanto del delantero uruguayo, quien se acomodó y tuvo todo el tiempo para definir.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/TynGiDJE23 — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 28, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!