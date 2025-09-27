Amaño de partidos: LigaPro revela principales implicados de Gualaceo y Chacaritas

La dirección de integridad precisó nombres que fueron parte de la investigación. Hay amenazas e intimidaciones

Gualaceo es uno de los opcionados equipos para ascender a la serie A en 2025.

La investigación de apuestas y arreglos de partidos revelada por LigaPro, organizadora de los torneos de la Serie A y Serie B, señala principalmente a Gualaceo y Chacaritas, equipos que están bajo la lupa y el pasado jueves 25 de septiembre fueron allanados en sus camerinos, antes de los encuentros ante San Antonio y Vargas Torres, respectivamente.

Actos ilegales fueron anticipados. El informe de la dirección de integridad y antipiratería de la institución dio a conocer nombres protagónicos de estos clubes, en la indagación que empezó el 20 de marzo del presente año tras recibir una “denuncia anónima” por “amaños de partidos”, tras el enfrentamiento entre ambos.

Según el texto, al que tuvo acceso EXPRESO, los posibles involucrados fueron “medio equipo de Gualaceo, tal vez no sus delanteros” y “todo el equipo de Chacaritas”.

Implicados en la investigación de LigaPro en caso de apuestas y amenazas

La secuencia de la investigación indica que el 27 de marzo se procedió a hacer la notificación al Gualaceo, presidido por Fabián Serrano, para “realizar entrevistas voluntarias” a todo el plantel desde el 1 al 4 de abril.

Los jugadores de 22 de julio tuvieron que salir de Esmeraldas para evitar actos violentos. Jugarán las últimas seis fechas del ascenso en Imbabura. Cortesía

En el listado de la institución azuaya está Luisa Marianela Cando Santamaría, implicada en actos ilícitos de este tipo previa divulgación del titular de El Nacional, Marco Pazos, en abril de este año. Anthony Nicodemo Zambrano Morán, el inversionista principal, también fue nombrado en el documento.

Asimismo, el 8 de abril se envió por correo electrónico la solicitud al titular de Chacaritas, Holger Maroto. No obstante, el directivo comunicó que “la mayoría de los jugadores que iniciaron el torneo, ya no eran parte de la misma”. Ante esta situación, la dirección de integridad se contactó individualmente “con la mayoría de ellos” y los abordó de forma voluntaria el 10 y 11 de abril.

En su declaración, Luisa Cando expresó que ella se hace cargo “absolutamente de todo” como presidenta de la comisión de fútbol y que trabaja en la empresa Zambrano Products, encargada de “gerenciar la parte económica de Gualaceo” con Zambrano. Aclaró que la alianza con el club llegó “por petición del ingeniero Fabián Serrano”, quien buscaba alguien que “invierta en el equipo”.

Chacaritas es "cosa seria", afirmó Luisa Cando, de Gualaceo

Cando, “los últimos tres años”, fue “gerente del Deportivo Quito en Segunda Categoría” y el año anterior estuvo en Chacaritas. Ella, que se declaró “asesora” de Zambrano, lanzó dardos a este último club y lo calificó como “cosa seria” y al salir fue que escuchó sobre “apuestas y amarres”.

Cando aseguró en el documento que, según los jugadores de Chacaritas, había “un grupito de gente que a la buena o a la mala afuera amenazaban con puñetes, afuera te matan”.

El arquero de El Nacional, David Cabezas, fue señalado por la dirigencia en una supuesta trama de amaño de partidos a la que habría accedido por amenazas. Archivo

En su revelación, Cando mencionó a un ciudadano de iniciales JLR, quien “amenazó” y dijo que Johan Padilla (portero que estaba en Macará y luego en El Nacional) “quedó debiendo unos partidos, que hizo perder dinero y que tiene que pagar”.

Cando argumentó que este personaje “ha hecho una banda organizada con un grupo de brasileños. Él se dedica netamente a extorsionar y amenazar a los jugadores, porque él es de Esmeraldas... Él mete miedo”.

En ese entonces, el jugador de Gualaceo Gilson Freddy Hurtado Nazareno declaró en la entrevista con la dirección pertinente que “nunca se ha hablado eso de las apuestas”, lo consideró como algo “normal” y que “todo el mundo lo hace”.

En Chacaritas aseguran que Cando tiene "malos antecedentes"

Por su parte, Maroto indicó que vio a Cando el día del encuentro y que “tiene malos antecedentes, mala reputación”. Negó que haya trabajado directamente con Chacaritas. “Nunca tuvo una relación de trabajo con nosotros”, expresó el directivo.

Maroto dijo en la investigación: “Después con el partido, no dudé que hubo algo”.

La dirección de integridad concluyó que lo acontecido “no se trata de episodios aislados ni de conductas individuales”. Según el análisis planteado, se trata de “la existencia de estructuras internas y sostenidas de manipulación de partidos, operadas desde el corazón de las propias instituciones, con la participación activa de jugadores, agentes externos, facilitadores”.

