Copa Libertadores 2025: Estos son los equipos clasificados a las semifinales

Liga de Quito se vuelve a meter a semifinales de la Copa Libertadores y tendrá a que enfrentar nuevamente a un brasileño

Jeison Medina (d) fue el autor del único gol de Liga en la victoria ante Sao Paulo en Brasil.

Se definieron los cuatro mejores equipos de América en la emocionante Copa Libertadores 2025. Tras una serie de cuartos de final intensos, las semifinales nos prometen duelos de alto voltaje entre equipos de élite de Argentina, Brasil y Ecuador.

El único representante ecuatoriano, Liga de Quito, se ganó su lugar en la semifinal con una contundente victoria global de 3-0 sobre el poderoso Sao Paulo. Ahora, el Rey de Copas se enfrentará a un gigante brasileño: el Palmeiras.

El 'Verdao' viene de una demostración de poderío ofensivo tras aplastar a River Plate con un marcador global de 5-2, consolidándose como uno de los grandes favoritos del torneo.

Todo el festejo de Liga de Quito en el estadio Morumbí. EFE

En la otra llave, el fútbol argentino y el brasileño chocarán en un vibrante enfrentamiento. Racing Club de Avellaneda logró su pase a la semifinal tras superar a Vélez Sarsfield con un global de 2-0.

Su rival será el Flamengo, que aseguró su boleto en una dramática definición por penales contra Estudiantes de la Plata, mostrando su temple en los momentos de máxima presión.

Los partidos de ida y vuelta de las semifinales se disputarán entre el 21 y 29 de octubre. Los ganadores de estas llaves se enfrentarán en la gran final única, que tendrá lugar el 29 de noviembre en Lima, Perú.

¿Cuándo fue la última vez Liga llegó a semifinal de Libertadores?

La clasificación de Liga a las semifinales tiene un sabor especial. El equipo capitalino ha roto una sequía de casi dos décadas sin llegar a esta instancia del torneo. La última vez fue en 2008, hace 17 años, con el recordado equipo dirigido por Edgardo 'El Patón' Bauza.

En aquella edición histórica, el conjunto albo no solo llegó a las semifinales, sino que también se coronó campeón. Después de eliminar al América de México, LDU logró la hazaña de levantar el trofeo frente a Fluminense en el mítico estadio de Maracaná.

Desde ese título, Liga participó en nueve ediciones de la Copa Libertadores. Su mejor actuación había sido en 2019, cuando alcanzó los cuartos de final, pero fue eliminado por Boca Juniors. La victoria contra Sao Paulo, por lo tanto, representa un hito importante en la historia reciente del club, devolviéndole a una instancia que le trae grandes recuerdos.

