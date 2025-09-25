FEF revela audios del VAR de la polémica decisión hacia Barcelona ante Cuenca (Video)

Expreso
DEPORTIVO CUENCA VS B
FEF revela audios del VAR de la polémica decisión hacia Barcelona ante Cuenca

El árbitro Oswaldo Contreras y sus asistentes del VAR están en el 'ojo del huracán' luego de hacerse público el error 

Los aficionados del fútbol ecuatoriano recibieron una confirmación que muchos sospechaban: la polémica jugada del partido entre Deportivo Cuenca y Barcelona SC, disputado el 21 de septiembre por la Fecha 29 de la LigaPro, debió haber terminado en penal para el equipo local. La Comisión de Árbitros de Ecuador hizo públicos los audios del VAR, donde se evidencia una grave equivocación que pudo haber influido directamente en el resultado final, un 1-0 a favor de los toreros.

FEF revela audios del VAR, tras las polémicas en Mushuc Runa vs Independiente

La controversia se desata en el minuto 55, cuando un atacante morlaco es sujetado por un defensor del Ídolo (Xavier Arreaga) dentro del área. Según el análisis de la propia Comisión de Árbitros, la acción fue una "infracción sancionable con tiro penal y tarjeta amarilla". Sin embargo, la pareja arbitral del VAR, compuesta por Diego Lara y Mónica Amboya, falló en su revisión.

En los audios revelados, se escucha a Diego Lara, el árbitro principal del VAR, justificar su decisión de no recomendar al juez central, Oswaldo Contreras, que revisara la jugada.

DEPORTIVO CUENCA VS B (15213516)
kendry paez

Kendry Páez y su primer gol en Racing de Estrasburgo: Esto dijo la joya tricolor

“Es muy pequeña, no veo que con eso limite el movimiento. El balón ya está distante y no creo. Es un balón muy largo al que no puede llegar”, argumentó Lara, con el apoyo de Amboya. Una justificación que, a la luz de la publicación, resulta incorrecta.

Finalmente, el resultado del partido se selló con un solitario gol de Xavier Arreaga, dejando a Deportivo Cuenca sin puntos en una contienda clave. Con ambos equipos peleando por los puestos altos de la tabla en busca de un cupo a la Copa Libertadores, este error arbitral adquiere una relevancia aún mayor en el tramo final del campeonato.

La comisión de árbitros, liderada por el exréferi argentino Néstor Pitana, es la segunda ocasión en la semana que revela audios de las polémicas de la fecha. De la misma forma dio a conocer lo que se habló en el VAR del partido entre Muhuc Runa e Independiente del Valle, en donde dos jugadas fueron explicadas.

Audios del VAR sobre el penal no pitado en Deportivo Cuenca vs Barcelona SC

